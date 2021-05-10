Что нельзя нести домой 10 мая. Народные приметы на день Семена Ранопашца

10 мая отмечено в народном календаре днем Семена Ранопашца. У праздника есть и другие названия: «Семен-день», «Семен». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 10 мая

Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней.

«Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.

С пахотой у русских крестьян было связано множество пословиц и поговорок. Среди них такие: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не поможет»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать».

Существовали и особые приметы. Например, до запашки полей нельзя было петь, а пение вблизи полей даже считалось грехом.

Сельское хозяйство. unsplash.com

По народным поверьям, 10 мая было очень легко поругаться. День считался конфликтным. Поэтому стоит быть аккуратными в словах и поступках. Нельзя приносить домой бездомных животных. Предки считали, что это приведет к несчастью.

Народные приметы 10 мая