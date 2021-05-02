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Жизнь

Что категорически запрещено делать 2 мая. Народные приметы на Иванов день

2 мая отмечается народно-христианский праздник — день Ивана Ветхопещерника. Иначе дата называется: «Ветхопещерник», «Новины». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Первые весенние цветы в Барнауле.
Первые весенние цветы в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Народные традиции 2 мая

На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!».

После этого ткань расстилали на земле, клали на неё пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лён и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».

Считается, что в этот день нельзя проходить мимо бездомных людей и животных, нужно оказать посильную помощь. Такие добрые дела притянут в дом благополучие, а если отказать, то потом в трудный момент поддержки ждать будет не от кого.

2 мая резкие перемены, новые дела и дальние поездки лучше отложить на несколько дней. Чужие вещи и обувь примерять в этот день не стоит, вместе с ними можно переманить на себя проблемы хозяина.

Усердствовать с работой не рекомендуется, так же как и не стоит ссориться с близкими людьми и вступать в конфликты. Иначе тяжелый труд и склоки будут преследовать всю жизнь. Лучше посвятить этот день планированию.

Поездка в машине.
Поездка в машине.
pixabay.com.

Народные приметы 2 мая

  • Дождливый и пасмурный день — май будет сухим и солнечным.
  • Теплая погода 2 мая — в конце месяца будет холодно.
  • Тучи быстро бегут по небу 2 мая — дождя в ближайшие дни не будет.
  • Безветренная, золотистая заря вечером 2 мая — жди хорошей погоды.
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