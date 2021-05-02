Что категорически запрещено делать 2 мая. Народные приметы на Иванов день

Народные традиции 2 мая
На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!».
После этого ткань расстилали на земле, клали на неё пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лён и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».
Считается, что в этот день нельзя проходить мимо бездомных людей и животных, нужно оказать посильную помощь. Такие добрые дела притянут в дом благополучие, а если отказать, то потом в трудный момент поддержки ждать будет не от кого.
2 мая резкие перемены, новые дела и дальние поездки лучше отложить на несколько дней. Чужие вещи и обувь примерять в этот день не стоит, вместе с ними можно переманить на себя проблемы хозяина.
Усердствовать с работой не рекомендуется, так же как и не стоит ссориться с близкими людьми и вступать в конфликты. Иначе тяжелый труд и склоки будут преследовать всю жизнь. Лучше посвятить этот день планированию.
Народные приметы 2 мая
- Дождливый и пасмурный день — май будет сухим и солнечным.
- Теплая погода 2 мая — в конце месяца будет холодно.
- Тучи быстро бегут по небу 2 мая — дождя в ближайшие дни не будет.
- Безветренная, золотистая заря вечером 2 мая — жди хорошей погоды.