Что категорически запрещено делать 2 мая. Народные приметы на Иванов день

2 мая отмечается народно-христианский праздник — день Ивана Ветхопещерника. Иначе дата называется: «Ветхопещерник», «Новины». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 2 мая

На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!».

После этого ткань расстилали на земле, клали на неё пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лён и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».

Считается, что в этот день нельзя проходить мимо бездомных людей и животных, нужно оказать посильную помощь. Такие добрые дела притянут в дом благополучие, а если отказать, то потом в трудный момент поддержки ждать будет не от кого.

2 мая резкие перемены, новые дела и дальние поездки лучше отложить на несколько дней. Чужие вещи и обувь примерять в этот день не стоит, вместе с ними можно переманить на себя проблемы хозяина.

Усердствовать с работой не рекомендуется, так же как и не стоит ссориться с близкими людьми и вступать в конфликты. Иначе тяжелый труд и склоки будут преследовать всю жизнь. Лучше посвятить этот день планированию.

Поездка в машине. pixabay.com.

Народные приметы 2 мая