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Жизнь

Что категорически запрещено делать в Крещенский сочельник. Народные приметы 18 января

18 января отмечено в народном календаре Крещенским сочельником. Другие названия праздника: «Крещенский вечер», «Второй сочельник», «Навечерие». Рассказываем, с какими приметами и традициями связан этот день.

Снегирь в Барнауле.
Снегирь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Народные традиции 18 января

Считалось, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Также верили, что снег, собранный в крещенский сочельник, может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту.

Еще существовал обычай ходить в полночь на Крещение за водой на реку. Принеся воду домой, ее сохраняли: говорили, что она может стоять в закрытом сосуде, не портясь, и имеет столь же чудесные свойства, что и крещенский снег.

Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад — что вызреет гречка, а метель — что будут хорошо роиться пчелы. Кроме того, сильные ветры с юга предвещали грозовое лето. Также говорили: «Звезды ярки породят белые ярки», — что означало, что овцы принесут большой приплод.

18 января нельзя ссориться и злиться. День следует провести в мире с собой и своими близкими. Также не следует есть мясо и пить алкоголь. А загадывать желание, наоборот, обязательно нужно.

Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

Народные приметы 18 января

  • Если на Крещенский сочельник метель, то через три месяца тоже будет метель.
  • Снегопад 18 января — добрый знак. Пчёлы хорошо роиться будут.
  • Снег, выпавший рано утром, обещает хороший урожай ранней гречихи, в полдень — средней, вечером — поздней.
  • Чистое небо в крещенскую ночь — к богатому урожаю гороха.
  • Сияющие звезды на небе — к хорошему хлебу.
  • Собаки часто лают — будет дичи много.
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