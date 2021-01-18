Что категорически запрещено делать в Крещенский сочельник. Народные приметы 18 января

Народные традиции 18 января
Считалось, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Также верили, что снег, собранный в крещенский сочельник, может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту.
Еще существовал обычай ходить в полночь на Крещение за водой на реку. Принеся воду домой, ее сохраняли: говорили, что она может стоять в закрытом сосуде, не портясь, и имеет столь же чудесные свойства, что и крещенский снег.
Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад — что вызреет гречка, а метель — что будут хорошо роиться пчелы. Кроме того, сильные ветры с юга предвещали грозовое лето. Также говорили: «Звезды ярки породят белые ярки», — что означало, что овцы принесут большой приплод.
18 января нельзя ссориться и злиться. День следует провести в мире с собой и своими близкими. Также не следует есть мясо и пить алкоголь. А загадывать желание, наоборот, обязательно нужно.
Народные приметы 18 января
- Если на Крещенский сочельник метель, то через три месяца тоже будет метель.
- Снегопад 18 января — добрый знак. Пчёлы хорошо роиться будут.
- Снег, выпавший рано утром, обещает хороший урожай ранней гречихи, в полдень — средней, вечером — поздней.
- Чистое небо в крещенскую ночь — к богатому урожаю гороха.
- Сияющие звезды на небе — к хорошему хлебу.
- Собаки часто лают — будет дичи много.