Что категорически запрещено есть 15 января. Народные приметы на Сильвестров день

Народные традиции 15 января

В этот день было принято чистить курятники. На Руси существовало поверье, что в этот день семилетний черный петух откладывает яйцо, а летом из него родится змей Василиск. Чтобы защитить курятник от нечистой силы, в нем вешали черный камень с дыркой — «куриный бог».

Кроме того, старушки окуривали курятники смолой и девясилом, чтобы защитить домашнюю птицу от куриной слепоты и отогнать злых духов — лихоманок. Детям в этот день доставались новые игрушки — петушки из глины.

На Сильвестра гадали на луковицах. Чистили 12 штук (при этом старались не заплакать), клали на каждую щепоть соли и до утра оставляли на печи. Какая по счету луковица окажется мокрой — такой месяц и будет дождливым. Были и более простые приметы на погоду. Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки — к ветру; если оба рога круты — к морозу. Вьюгу сулили и сороки, если летали вблизи жилья.

Впрочем, морозы в это время никого не удивляли. Люди говорили: «В этот день не только на земле студено-морозно, но и под землею. Выгоняет Мороз лихих сестер с хворями из-под земли». На Сильвестра считалось полезным прочитать заговор от болезни. Считалось, что в этот день он имеет особую силу. В Куриный праздник женщины не допускались к приготовлению ужина. Считалось, что иначе домашний скот может погибнуть.

Курица гриль. CC0

15 января нельзя есть курицу. Иначе можно потерять свое счастье. Также запрещается пить спиртное. Согласно поверью, в противном случае, темные силы заберут человека к себе.

Народные приметы 15 января