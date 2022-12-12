12 декабря
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Жизнь

Что мне снег, что мне дождик проливной. Аномальная погода бушует в Москве

Москвичей 12 декабря предупредили о сверхинтенсивных осадках на всей территории столицы. Из-за непогоды отменяют авиарейсы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства московской мэрии в Telegram-канале.

Дождь, погода.
Дождь, погода.
СС0

По прогнозам синоптиков, общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40% от месячной нормы к утру 12 декабря.

В Москве стоит плюсовая температура — +4…5 градусов. Такая погода характерна для конца октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Это способствует интенсивному таянию снега, который выпал в большом количестве 11 декабря, сообщают РИА Новости. За сутки его прирост в отдельных районах составил более 16 см.

На данный момент на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Специалисты обеспечивают оперативный пропуск осадков и талых вод в ливневую сеть.

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
CC0

Задержка авиарейсов

Вечером 11 декабря из-за интенсивных дождей начали задерживать и отменять авиарейсы.

Так в аэропорте Внуково задержали меньше всего самолетов — пять и отменили два рейса. В Домодедово ситуация хуже — задержано 15, отменено четыре рейса.

Тяжелее всего ситуация в Шереметьево — задержано 22, отменено два рейса.

Аэропорт Казани закрыли вовсе до 04:00 12 декабря из-за сильного бокового ветра с порывами до 15 м/с и ледяного дождя.

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