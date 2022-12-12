Что мне снег, что мне дождик проливной. Аномальная погода бушует в Москве

По прогнозам синоптиков, общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40% от месячной нормы к утру 12 декабря.
В Москве стоит плюсовая температура — +4…5 градусов. Такая погода характерна для конца октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Это способствует интенсивному таянию снега, который выпал в большом количестве 11 декабря, сообщают РИА Новости. За сутки его прирост в отдельных районах составил более 16 см.
На данный момент на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Специалисты обеспечивают оперативный пропуск осадков и талых вод в ливневую сеть.
Задержка авиарейсов
Вечером 11 декабря из-за интенсивных дождей начали задерживать и отменять авиарейсы.
Так в аэропорте Внуково задержали меньше всего самолетов — пять и отменили два рейса. В Домодедово ситуация хуже — задержано 15, отменено четыре рейса.
Тяжелее всего ситуация в Шереметьево — задержано 22, отменено два рейса.
Аэропорт Казани закрыли вовсе до 04:00 12 декабря из-за сильного бокового ветра с порывами до 15 м/с и ледяного дождя.
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