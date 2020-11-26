Что можно и категорически нельзя делать 26 ноября: народные приметы на Ивана Златоуста

Народные традиции 26 ноября
26 ноября зима полностью вступала в свои права. Все живое в природе засыпало, животные прятались глубоко в норы, люди без надобности не выходили из дома. Наши предки говорили: «На Златоуста все поле пусто».
На Руси люди верили, что мороз — это злое божество, которого зовут Зюзя. Представляли его высоким стариком с длинной окладистой бородой. Считалось, до чего дотронется он своим посохом, то в одночасье превратится в ледышку.
26 ноября было принято молиться Иоанну Златоусту о суде над обманщиками. Правильная молитва, произнесенная рано утром в этот день, выведет на чистую воду любой обман и оградит от него человека в дальнейшем.
Со Златоуста по всей Руси начиналась пельменная пора. Морозы устанавливались крепкие, поэтому пельмени можно было замораживать без опасений. Хозяйки делали большое количество теста и фарша, причем последний не только из мяса, но и из грибов и рыбы. Пельмени лепили всей семьей, иногда даже несколькими семьями.
В этот день категорически запрещалось ругаться на покровителя дня, Иоанна. Наши предки верили, что после этого Бог больше никогда не услышит молитвы.
Народные приметы 26 ноября
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Если идет дождь — это сулит богатый урожай в следующем году.
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Угли в печи тлеют ярко — будет ненастная погода.
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Порывистый ветер затихает только к вечеру — в ближайшие дни можно ожидать потепления.
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Млечный путь отлично просматривается — ожидай стужу.
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Звезды мерцают ярко — жди снежной и ветреной погоды.
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Днем началась снежная буря — ночью будет мороз.
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Зайцы бегут из леса — будет стужа.
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Лучина трещит и искрится — к пасмурной и снежной погоде.