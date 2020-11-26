Что можно и категорически нельзя делать 26 ноября: народные приметы на Ивана Златоуста

26 ноября отмечается народно-христианский праздник Иван Златоуст. По-другому его называют Иоанн Златоуст, Златоуст, Осенние зяби, День святителя Иоанна Златоустого. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 26 ноября

26 ноября зима полностью вступала в свои права. Все живое в природе засыпало, животные прятались глубоко в норы, люди без надобности не выходили из дома. Наши предки говорили: «На Златоуста все поле пусто».

На Руси люди верили, что мороз — это злое божество, которого зовут Зюзя. Представляли его высоким стариком с длинной окладистой бородой. Считалось, до чего дотронется он своим посохом, то в одночасье превратится в ледышку.

26 ноября было принято молиться Иоанну Златоусту о суде над обманщиками. Правильная молитва, произнесенная рано утром в этот день, выведет на чистую воду любой обман и оградит от него человека в дальнейшем.

Со Златоуста по всей Руси начиналась пельменная пора. Морозы устанавливались крепкие, поэтому пельмени можно было замораживать без опасений. Хозяйки делали большое количество теста и фарша, причем последний не только из мяса, но и из грибов и рыбы. Пельмени лепили всей семьей, иногда даже несколькими семьями.

Пельмени. Дмитрий Лямзин

В этот день категорически запрещалось ругаться на покровителя дня, Иоанна. Наши предки верили, что после этого Бог больше никогда не услышит молитвы.

Народные приметы 26 ноября