Что можно и нельзя делать 28 декабря. Народные приметы на Трифонов день

28 декабря отмечается народно-христианский праздник — Трифонов день. Другие названия: «Трифон», «Трифон-мороз», «Трифон-Перезимник». Рассказываем, с какими традициями и приметами связана дата.

Народные традиции 28 декабря

На Руси преподобного Трифона почитали как покровителя моряков. Именно ему они молились в случае опасности.

Народные поверья гласят, что в канун Трифонова дня вся нечистая сила теряет силу, постепенно сдается. Победить злых духов помогают лучи солнца, появляющиеся в период между стужами.

Для того чтобы придать им сил, хозяйки выносили из избы угли и сыпали их на снег возле крыльца, растапливая снег.

Также в народе верили, что в этот день нужно раздать ненужные тёплые вещи и обязательно угостить чем-то нищих на паперти. Еще в этот день нанимали на работу батраков.

Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили люди.

Погода Трифонова дня предсказывала, каким будет март. 28 декабря нужно соорудить и повесить кормушку для птиц, и не забывать подкармливать пернатых, тогда весь год будет сопутствовать удача.

В день Трифона запрещается ругаться и драться даже в шутку.

Не стоит жаловаться на холод. На Трифона нельзя ходить в лес. День не подходит до физического труда.

Кормушки. пресс-служба мэрии Барнаула.

Народные приметы 28 декабря