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Жизнь

Что можно и нельзя делать 28 декабря. Народные приметы на Трифонов день

28 декабря отмечается народно-христианский праздник — Трифонов день. Другие названия: «Трифон», «Трифон-мороз», «Трифон-Перезимник». Рассказываем, с какими традициями и приметами связана дата.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

Народные традиции 28 декабря

На Руси преподобного Трифона почитали как покровителя моряков. Именно ему они молились в случае опасности.

Народные поверья гласят, что в канун Трифонова дня вся нечистая сила теряет силу, постепенно сдается. Победить злых духов помогают лучи солнца, появляющиеся в период между стужами.

Для того чтобы придать им сил, хозяйки выносили из избы угли и сыпали их на снег возле крыльца, растапливая снег.

Также в народе верили, что в этот день нужно раздать ненужные тёплые вещи и обязательно угостить чем-то нищих на паперти. Еще в этот день нанимали на работу батраков.

Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили люди.

Погода Трифонова дня предсказывала, каким будет март. 28 декабря нужно соорудить и повесить кормушку для птиц, и не забывать подкармливать пернатых, тогда весь год будет сопутствовать удача.

В день Трифона запрещается ругаться и драться даже в шутку.

Не стоит жаловаться на холод. На Трифона нельзя ходить в лес. День не подходит до физического труда.

Кормушки.
Кормушки.
пресс-служба мэрии Барнаула.

Народные приметы 28 декабря

  • Будет сильный мороз, если утром кошка тепла ищет.
  • Если зимой вода убудет — лето будет ясное.
  • Если зимой иней — летом роса.
  • Если зимой мало снега — летом будет мало дождей.
  • Если зимой много влаги, то лето будет хорошее и теплое.
  • Если зимой сухой снег разносится ветром, то лето будет сухое.
  • Если ночью был иней — днем снега не выпадет.
  • Если снег глубок — хлеб хорош.
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