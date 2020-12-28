Что можно и нельзя делать 28 декабря. Народные приметы на Трифонов день

Народные традиции 28 декабря
На Руси преподобного Трифона почитали как покровителя моряков. Именно ему они молились в случае опасности.
Народные поверья гласят, что в канун Трифонова дня вся нечистая сила теряет силу, постепенно сдается. Победить злых духов помогают лучи солнца, появляющиеся в период между стужами.
Для того чтобы придать им сил, хозяйки выносили из избы угли и сыпали их на снег возле крыльца, растапливая снег.
Также в народе верили, что в этот день нужно раздать ненужные тёплые вещи и обязательно угостить чем-то нищих на паперти. Еще в этот день нанимали на работу батраков.
Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили люди.
Погода Трифонова дня предсказывала, каким будет март. 28 декабря нужно соорудить и повесить кормушку для птиц, и не забывать подкармливать пернатых, тогда весь год будет сопутствовать удача.
В день Трифона запрещается ругаться и драться даже в шутку.
Не стоит жаловаться на холод. На Трифона нельзя ходить в лес. День не подходит до физического труда.
Народные приметы 28 декабря
- Будет сильный мороз, если утром кошка тепла ищет.
- Если зимой вода убудет — лето будет ясное.
- Если зимой иней — летом роса.
- Если зимой мало снега — летом будет мало дождей.
- Если зимой много влаги, то лето будет хорошее и теплое.
- Если зимой сухой снег разносится ветром, то лето будет сухое.
- Если ночью был иней — днем снега не выпадет.
- Если снег глубок — хлеб хорош.