Что можно и нельзя делать 9 декабря: народные приметы на Юрия Холодного

9 декабря отмечается народно-христианский праздник Юрий Холодный. По-другому его называют Егорий Зимний, Егорий Холодный, Юрьев день, Георгий Победоносец и Егорьев день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 8 декабря

Если человека впереди ждала дальняя дорога, то в этот день необходимо было отслужить молебен о благополучном завершении пути. Также до Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках.

К Юрьеву дню старались обить все двери войлоком или рогожей, утеплить окна и погреба, чтобы мороз не проник в дом.

Егория считали повелителем волков и охранителем скота. Именно ему молились о том, чтобы хищники не нападали на домашних животных.

В этот день ни в коем случае нельзя обижать животных. Считалось, что после этого Егорий, покровитель домашнего скота, может отомстить.

Щенок. Домашние животные. СС0

Народные приметы 8 декабря