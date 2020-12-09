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Жизнь

Что можно и нельзя делать 9 декабря: народные приметы на Юрия Холодного

9 декабря отмечается народно-христианский праздник Юрий Холодный. По-другому его называют Егорий Зимний, Егорий Холодный, Юрьев день, Георгий Победоносец и Егорьев день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Окно. Зима.
Окно. Зима.
СС0

Народные традиции 8 декабря

Если человека впереди ждала дальняя дорога, то в этот день необходимо было отслужить молебен о благополучном завершении пути. Также до Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках.

К Юрьеву дню старались обить все двери войлоком или рогожей, утеплить окна и погреба, чтобы мороз не проник в дом.

Егория считали повелителем волков и охранителем скота. Именно ему молились о том, чтобы хищники не нападали на домашних животных.

В этот день ни в коем случае нельзя обижать животных. Считалось, что после этого Егорий, покровитель домашнего скота, может отомстить.

Щенок. Домашние животные.
Щенок. Домашние животные.
СС0

Народные приметы 8 декабря

  • Вода в колодце идет рябью — не миновать вьюг и метелей. Если же из колодца ни плеска, ни шороха не доносится, то вся зима будет тихой.

  • Волк воет поблизости от жилья — к сильным морозам.

  • Что у волка в зубах, то Егорий дал.

  • Егорий зимний — охранитель скота, повелитель волков.

  • Что у волка в зубах — то Егорий дал.

  • С Егория медведь в берлоге засыпает, а волки жмутся к деревенским задворкам.

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