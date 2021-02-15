Что можно и нельзя делать 15 февраля. Народные приметы на Сретение

Народные традиции 15 февраля

В народе этот день считали днем первой встречи весны. Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны.

В северо-западной Руси праздник был известен под названием Громниц. В этот день было принято приносить в церковь для освещения свечи. Потом во время грозы и грома их зажигали, чтобы отогнать беду. Громницы (так называли сами свечи) давали также в руки умирающим, чтобы к нему не смогла подойти нечистая сила. Также в этот день иногда поджигали друг другу волосы. Это считалось верным средством от головной боли.

В Сретенье особо заботились о домашней птице. Например, начинали кормить кур овсом, приговаривая: «Корми кур овсом — летом будешь с яйцом». И наоборот: «Если птица напьется воды (то есть не поест) — наберутся хозяева беды».

С этим праздником связано множество поговорок. Например, говорили: «Сретенье — зима с летом встретились»; «Солнце на лето, зима на мороз»; «У дня больше света, у ночи меньше стужи», «Зима весну встречает, заморозить хочет, а сама от своего хотенья только потеет».

Блины. СС0

15 февраля нужно пригласить родных на праздничный обед, а перед этим испечь блины. Также важно помогать ближним, делать добрые дела. Заниматься стиркой и уборкой запрещается. К запретам относятся также дальние путешествия. Они могут привести к несчастью.

Народные приметы 15 февраля