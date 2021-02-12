Что можно и нельзя делать 12 февраля. Народные приметы на Васильев день

Народные традиции 12 февраля
По народному поверью, в эту дату нельзя прясть, поэтому ее называют еще «днем трех святителей-непрядильщиков». Также считается, что на Василия в лесах начинается звериный свадебник: звери образуют пары, идут бои между самцами, начинается звериный род. Люди отмечали этот праздник своеобразно — подавали на стол блюда из дичи и дикого зверя (например, вепря). Охотники, сидящие за столом, рассказывали байки.
По поведению диких животных судили также о погоде. Если зайцы приходят в сады — будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью — тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом — значит, стоит ждать вьюгу.
Мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья. Красная луна на Василия сулит сильный ветер. Он обещает сырой год.
12 февраля стоит сделать генеральную уборку, заняться стиркой, готовкой. Мужчинам полагается работать во дворе. Еще обязательно нужно помириться со всеми, с кем были разногласия. Иначе вражда продлится год. От рукоделия лучше воздержаться. К запретам также относятся прогулки по лесу.
Народные приметы 12 февраля
- Если дует сильный ветер, то весна, лето и осень будут дождливыми.
- Если в Васильев день у дома раскричались вороны, в старину готовились к метели, а если запели снегири — ждали оттепель и снегопад.
- Снег падает с неба крупными хлопьями — к скорому теплу.
- Полевые мыши бегают по снегу — к теплу.
- Иней на деревьях — к оттепели.
- Солнце время от времени прячется за тучами — к снежной буре.
- Вокруг солнца круги — к урожайному году.