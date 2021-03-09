Что можно и нельзя делать 9 марта. Народные приметы на Иванов день

Народные традиции 9 марта

На Руси Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли. Также у него просили о здоровье детей, о защите посевов, о плодородии.

Праздник обретения главы Иоанна считался днём, когда птицы обретают гнёзда. То есть начинают их строить. Крестьяне помогали им в этом: поправляли старые скворечники в садах, сооружали новые.

Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет холодным.

Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилёт птиц сулит хороший урожай. Если вдруг в Иванов день запоёт синица — к теплу; однако если поёт она протяжно и жалобно — значит, голодна.

В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой.

Кормушка для птиц. altapress.ru

Также смотрели и на погоду. «Если день по снегу, — говорили люди, — то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому». Снег на Обретение говорил и о том, что Пасха будет холодной.

9 марта запрещается заниматься стиркой. Считается, что это отпугнет перелетных птиц, и приход весны задержится. Еще в Иванов день стоит бодрствовать как можно дольше. Это поможет привлечь удачу и благополучие.

Народные приметы 9 марта