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Жизнь

Что можно и нельзя делать 9 марта. Народные приметы на Иванов день

9 марта отмечено в народном календаре Ивановым днем. Иначе праздник называется: «Иван», «День Иоанна Предтечи». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Весна.
Весна.
СС0

Народные традиции 9 марта

На Руси Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли. Также у него просили о здоровье детей, о защите посевов, о плодородии.

Праздник обретения главы Иоанна считался днём, когда птицы обретают гнёзда. То есть начинают их строить. Крестьяне помогали им в этом: поправляли старые скворечники в садах, сооружали новые.

Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет холодным.

Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилёт птиц сулит хороший урожай. Если вдруг в Иванов день запоёт синица — к теплу; однако если поёт она протяжно и жалобно — значит, голодна.

В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой.

Кормушка для птиц.
Кормушка для птиц.
altapress.ru

Также смотрели и на погоду. «Если день по снегу, — говорили люди, — то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому». Снег на Обретение говорил и о том, что Пасха будет холодной.

9 марта запрещается заниматься стиркой. Считается, что это отпугнет перелетных птиц, и приход весны задержится. Еще в Иванов день стоит бодрствовать как можно дольше. Это поможет привлечь удачу и благополучие.

Народные приметы 9 марта

  • Рога у месяца кажутся острее, чем обычно — поднимется сильный порывистый ветер.
  • Птицы вьют свои гнезда с южной стороны — грядет холодное лето; с солнечной — будет плохой клев рыбы; с теневой — можете смело отправляться на рыбалку.
  • Если выдался ясный погожий день, то ожидается теплый апрель, а на Пасху будет тепло и солнечно.
  • Услышали в лесу настойчивый стук дятла — к поздней весне.
  • Ночью на небе появился яркий месяц со светлыми рогами — наутро ударит мороз.
  • Звонко щебечут синички — скоро наступит оттепель.
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