Что можно и нельзя делать 27 марта. Народные приметы на Венедиктов день

27 марта отмечается народно-христианский праздник — Венедиктов день. Еще одно его название — «Венедикт». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Народные традиции 27 марта

На Руси было принято обихаживать домашних животных, поскольку у многих из них в эти дни начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и скребли ее, заговаривали от дурного глаза.

Об этом дне говорили: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Существовали и другие поговорки о домашней живности: «Скотину водить — не разиня рот ходить»; «Корова на дворе — харч на столе»; «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».

Кстати, были и особые тонкости ухода за свиньями: «Свиней окликать, глядя в окно, — в огород не полезут».

Наблюдали и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А вот гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.

27 марта считается дурным подолгу смотреться в зеркало. Оно может забрать у человека его жизненные силы. Особенно стоит остерегаться зеркал пожилым людям.

Фото к выставке «Зеркало традиций» Дом народов Алтайского края

Также не стоит начинать серьезные разговоры, особенно с начальством. Добром это не кончится.

Чтобы привлечь удачу в Венедиктов день, нужно застелить новое постельное белье и повесить новые полотенца. Это также поможет уберечься от болезней.

Еще нужно пополнить запасы в холодильнике. Тогда в семье не будет недостатка в деньгах.

Народные приметы 27 марта