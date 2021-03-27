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Жизнь

Что можно и нельзя делать 27 марта. Народные приметы на Венедиктов день

27 марта отмечается народно-христианский праздник — Венедиктов день. Еще одно его название — «Венедикт». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Народные традиции 27 марта

На Руси было принято обихаживать домашних животных, поскольку у многих из них в эти дни начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и скребли ее, заговаривали от дурного глаза.

Об этом дне говорили: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Существовали и другие поговорки о домашней живности: «Скотину водить — не разиня рот ходить»; «Корова на дворе — харч на столе»; «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».

Кстати, были и особые тонкости ухода за свиньями: «Свиней окликать, глядя в окно, — в огород не полезут».

Наблюдали и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А вот гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.

27 марта считается дурным подолгу смотреться в зеркало. Оно может забрать у человека его жизненные силы. Особенно стоит остерегаться зеркал пожилым людям.

Фото к выставке &quot;Зеркало традиций&quot;
Фото к выставке «Зеркало традиций»
Дом народов Алтайского края

Также не стоит начинать серьезные разговоры, особенно с начальством. Добром это не кончится.

Чтобы привлечь удачу в Венедиктов день, нужно застелить новое постельное белье и повесить новые полотенца. Это также поможет уберечься от болезней.

Еще нужно пополнить запасы в холодильнике. Тогда в семье не будет недостатка в деньгах.

Народные приметы 27 марта

  • Гром в этот день означал теплое и урожайное лето. Туман и быстро тающий снег — холодное и скудное на дары лето.
  • Быстро плывущие по небу облака всегда в этот день предвещали улучшение погоды.
  • Если 27 марта было морозным, то холод будет держаться еще неделю.
  • В этот день снятся вещие сны, даже днем.
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