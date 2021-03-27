Что можно и нельзя делать 27 марта. Народные приметы на Венедиктов день

Народные традиции 27 марта
На Руси было принято обихаживать домашних животных, поскольку у многих из них в эти дни начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и скребли ее, заговаривали от дурного глаза.
Об этом дне говорили: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Существовали и другие поговорки о домашней живности: «Скотину водить — не разиня рот ходить»; «Корова на дворе — харч на столе»; «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».
Кстати, были и особые тонкости ухода за свиньями: «Свиней окликать, глядя в окно, — в огород не полезут».
Наблюдали и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А вот гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.
27 марта считается дурным подолгу смотреться в зеркало. Оно может забрать у человека его жизненные силы. Особенно стоит остерегаться зеркал пожилым людям.
Также не стоит начинать серьезные разговоры, особенно с начальством. Добром это не кончится.
Чтобы привлечь удачу в Венедиктов день, нужно застелить новое постельное белье и повесить новые полотенца. Это также поможет уберечься от болезней.
Еще нужно пополнить запасы в холодильнике. Тогда в семье не будет недостатка в деньгах.
Народные приметы 27 марта
- Гром в этот день означал теплое и урожайное лето. Туман и быстро тающий снег — холодное и скудное на дары лето.
- Быстро плывущие по небу облака всегда в этот день предвещали улучшение погоды.
- Если 27 марта было морозным, то холод будет держаться еще неделю.
- В этот день снятся вещие сны, даже днем.