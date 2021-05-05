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Жизнь

Что запрещается делать беременным 5 мая. Народные приметы на день Луки

5 мая отмечается народно-христианский праздник — день Луки. Еще одно его название — «Лука». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com

Народные традиции 5 мая

В период хороводов и игр, который приходился на май, — не только девушки веселились, но и нечистая сила. Ведьмы расстилали на траву белый холст и танцевали на нем нагими. В народе считалось, что к этому дню нечистые были беременны.

Если женщина хотела зачать ребенка, она должна была пойти к лесной поляне, раздеться и незаметно встать в круг ведьм. Однако многие боялись, что таким образом ведьма может подкинуть женщине в утробу своего ребенка. А главарем всей нечисти называли самого хитрого черта — Луку-Луканьку.

На Луку высаживали на грядки лук: «Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут». Это растение считали на Руси целебным — и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики.

О луке говорили: «Лук от семи недуг»; «Кто ест лук — избавлен от вечных мук»; «Лук да баня все исправят». Лук входил в состав многих народных лекарств: в сочетании с медом, например, использовался как средство от гриппа и атеросклероза.

Без лука нельзя было представить и русскую кухню. Его ели в сыром виде — с соленой рыбой и хлебом. Клали его в разные блюда: добавляли к мясу, к рыбе, к овощам. «Лук добро и в бою, и в щах»; «Голо-голо, а луковка в щи есть», — говорили в народе.

Беременность
Беременность
CCO

5 мая беременным женщинам нельзя наносить макияж. Иначе ребенок может родится с пятнами. Также под запретом стрижка и покраска волос, ведь это сулит преждевременные роды.

Беременным на ранних строках 5 мая лучше не рассказывать посторонним о своем положении, иначе малыш может запутаться в пуповине. По этой же причине лучше в день Луки не ходить на УЗИ.

Народные приметы 5 мая

  • Кукушка 5 мая поет громко — в ближайшие дни погода улучшится;
  • Гроза 5 мая сулит богатый урожай;
  • Вечером небо на западе чистое — осадков не будет;
  • Облака кучерявые прогнозируют скорый дождь;
  • Молодая Луна говорит о заморозках.
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