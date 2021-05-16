Почему 16 мая нельзя разливать молоко. Народные приметы на день Марвы

16 мая отмечено в народном календаре днем Мавры Рассадницы. Еще он называется: «Рассадница», «Мавра Молочница», «Марфа молочная». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Народные традиции 16 мая

В русском народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ. Наиболее известное из них — Рассадница — говорит само за себя. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли.

Придерживались и некоторых других поверий. Например, капусту было не принято сажать в четверг, даже если на него приходился день Мавры Рассадницы; считалось, что ее будут точить черви. При пересадке растений женщины не ели хлеба, чтобы куры не склевали молодую поросль.

Зелеными щами день Мавры назывался потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты (ее запасы к этому времени заканчивались), а из свежей зелени — щавеля, лебеды, крапивы.

Так и говорили: «В зеленые щи крапиву ищи». Эта трава не случайно пользовалась популярностью; весной в ней содержится множество полезных веществ, необходимых человеку после долгой зимы.

Мавру также величали Молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. «И хозяйке легко, коль на столе молоко», — такую поговорку вспоминали на Мавру.

Наблюдали за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.

Трава. Блики. Роса СС0

Сны в эту ночь станут проводниками в будущее. Они покажут, что необходимо исправить в настоящем, чтобы потом жилось хорошо.

Стоит особенно аккуратно обращаться с молоком. Ни в коем случае нельзя его проливать. Даже капля, попавшая на стол, привлечёт в жизнь множество проблем. Чтобы их избежать, не рекомендуется 16 мая даже готовить и есть молочные блюда.

Мужчины не должны приближаться к огороду, иначе можно поставить крест на урожае. В этот день запрещается грустить. Чтобы привлечь позитивные мысли, нужно надеть что-то желтое.

Народные приметы 16 мая