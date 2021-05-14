Что нельзя делать на день Еремея. Народные приметы 14 мая

Народные традиции 14 мая

Свое народное прозвище святой получил потому, что в это время на Руси шли важнейшие сельские работы — вспашка и засев полей. Они были изнурительными как для земледельцев, так и для рабочего скота, и крестьяне просили небесной помощи.

Они верили, что в это время сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвой. Поводом для такого поверья послужило, вероятно, созвучие имени святого со словом «ярмо».

Смотрели и на приметы. Если на Еремея (Иеремия) день погож, то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Наблюдали за муравьями: если они чистые да сытые — пшеница уродится. Для того, чтобы год был плодородным, на Еремея воздерживались от того, чтобы давать взаймы — ни денег, ни куска хлеба.

14 мая нельзя давать что-то взаймы. Даже маленькое зернышко должно в этот день оставаться дома. Считалось, если что-то отдать, то весь год так и пройдет, отдавая.

Кошелек , долги. СС0

Народные приметы 14 мая