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Жизнь

Что нельзя делать на день Еремея. Народные приметы 14 мая

14 мая отмечается народно-христианский праздник — День Еремея Запрягальника. По-другому дата называется: «Еремей Запашник», «Еремей-яремник». Народные традиции и приметы — в материале altapress.ru.

Село в Алтайском крае.
Село в Алтайском крае.
Настасья Коваленко

Народные традиции 14 мая

Свое народное прозвище святой получил потому, что в это время на Руси шли важнейшие сельские работы — вспашка и засев полей. Они были изнурительными как для земледельцев, так и для рабочего скота, и крестьяне просили небесной помощи.

Они верили, что в это время сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвой. Поводом для такого поверья послужило, вероятно, созвучие имени святого со словом «ярмо».

Смотрели и на приметы. Если на Еремея (Иеремия) день погож, то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Наблюдали за муравьями: если они чистые да сытые — пшеница уродится. Для того, чтобы год был плодородным, на Еремея воздерживались от того, чтобы давать взаймы — ни денег, ни куска хлеба.

14 мая нельзя давать что-то взаймы. Даже маленькое зернышко должно в этот день оставаться дома. Считалось, если что-то отдать, то весь год так и пройдет, отдавая.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
СС0

Народные приметы 14 мая

  • На Еремея и ленивая соха в поле выезжает.
  • Если солнце при восходе ясное, то и лето будет таким же.
  • Погода весь день радует — уборочный сезон будет погожим.
  • День пасмурный и холодный — зима будет морозной.
  • Вечерняя роса — к хорошей погоде на следующий день.
  • Если шишки на ели красные, а на сосне зеленые — пришел срок сеять ячмень.
  • Если муравьи суетились в муравейнике, то ожидается ненастная погода, которая простоит почти месяц.
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