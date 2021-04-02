Что можно и нельзя делать на день Фотиньи. Народные приметы 2 апреля

Народные традиции 2 апреля
На Руси в этот день особо почитали колодезную воду. Считалось, что на Фотинью она приобретает целительные свойства.
Обязательно нужно было умываться водой из колодца. Так можно было излечиться от разных недугов, в первую очередь, от лихорадки.
Просили помощи у Фотиньи и другим образом. В некоторых местах на Руси в этот день писали молитву на бумажке, завязывали ее в ветошь и давали больному человеку носить ее на шее три дня или девять дней. После этого записку нужно было сжечь на свече и съесть оставшийся пепел.
Кроме того, в этот день славили лен — главного «поставщика» ткани в русском народе. С утра на улицу выносили красивые вещи из льна, развешивали их на заборах, поленницах, калитках.
Ветки берез украшали рушниками. Девушки же водили хороводы с длинными льняными полотенцами, которые было принято использовать на свадьбах. Считалось, что этот обряд привлекает достойных женихов.
2 апреля нужно носить одежду из льна. Льняная одежда не только не даст сглазить человека, но еще и снимет уже существующий заговор.
Нельзя никому говорить о своих планах, иначе их нельзя будет воплотить в жизнь. По этой причине не стоит на 2 апреля назначать презентации, встречи с партнерами или другие важные мероприятия.
Народные приметы 2 апреля
- Если лед на реках уносится течением быстро — жди урожайный год.
- Если этот день не морозный, а птицы затевают брачные игры, то лето теплым будет.
- Если талая вода идет с большим шумом, травы будут хорошие, а если тихо, то трава плохо вырастет.
- Дождь идет — жди хороший грибной урожай.
- Если выпить из колодца водицы, можно от болезни излечиться.
- Скворцы прилетели — жди настоящую весну.
- Днем жарко, а ночью холода пришли — в скором времени погода будет теплой и ясной.
- Много талой воды в апреле — много травы будет в мае.