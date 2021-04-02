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Жизнь

Что можно и нельзя делать на день Фотиньи. Народные приметы 2 апреля

2 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Фотиньи Колодезницы. Еще одно название даты — «Колодезница». О народных традициях и приметах даты — в нашем материале.

Лен.
Лен.
СС0

Народные традиции 2 апреля

На Руси в этот день особо почитали колодезную воду. Считалось, что на Фотинью она приобретает целительные свойства.

Обязательно нужно было умываться водой из колодца. Так можно было излечиться от разных недугов, в первую очередь, от лихорадки.

Просили помощи у Фотиньи и другим образом. В некоторых местах на Руси в этот день писали молитву на бумажке, завязывали ее в ветошь и давали больному человеку носить ее на шее три дня или девять дней. После этого записку нужно было сжечь на свече и съесть оставшийся пепел.

Кроме того, в этот день славили лен — главного «поставщика» ткани в русском народе. С утра на улицу выносили красивые вещи из льна, развешивали их на заборах, поленницах, калитках.

Ветки берез украшали рушниками. Девушки же водили хороводы с длинными льняными полотенцами, которые было принято использовать на свадьбах. Считалось, что этот обряд привлекает достойных женихов.

Вода. Колодец. Отражение
Вода. Колодец. Отражение
СС0

2 апреля нужно носить одежду из льна. Льняная одежда не только не даст сглазить человека, но еще и снимет уже существующий заговор.

Нельзя никому говорить о своих планах, иначе их нельзя будет воплотить в жизнь. По этой причине не стоит на 2 апреля назначать презентации, встречи с партнерами или другие важные мероприятия.

Народные приметы 2 апреля

  • Если лед на реках уносится течением быстро — жди урожайный год.
  • Если этот день не морозный, а птицы затевают брачные игры, то лето теплым будет.
  • Если талая вода идет с большим шумом, травы будут хорошие, а если тихо, то трава плохо вырастет.
  • Дождь идет — жди хороший грибной урожай.
  • Если выпить из колодца водицы, можно от болезни излечиться.
  • Скворцы прилетели — жди настоящую весну.
  • Днем жарко, а ночью холода пришли — в скором времени погода будет теплой и ясной.
  • Много талой воды в апреле — много травы будет в мае.
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