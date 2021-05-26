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Жизнь

Почему нельзя плакать в день Лукерии. Народные традиции и приметы 26 мая

26 мая отмечено в народном календаре днем Лукерии. По-другому он называется: «Гликерия», «Лукерия». Рассказываем о традициях и приметах даты.

Комары.
Комары.
СС0

Народные традиции 26 мая

На Лукерью (Гликерию) появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами.

Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек». Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара — их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.

В южных районах Лукерью называли Гречкосейкой, потому что в это время производился первый сев гречи. Правда, она редко бывала урожайной на зерно, а сеялась «для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией». Еще одно прозвище святой — Лукошница. В это время мужики все дни с утра до вечера проводили в полях, куда женщины приносили им обеды в лукошках.

Хорошие сны, приснившиеся в эту ночь, сбудутся. Плохие же предупредят о каком-то серьезном негативном опыте, который придётся познать в ближайшее время. Запрещено оставлять волосы в расческе. Их надо смыть в канализацию или сжечь. В противном случае на семью обрушатся беды и скандалы.

Весна. Цветы в горах.
Весна. Цветы в горах.
СС0
Весна. Цветение.
Весна. Цветение.
Михаил Хаустов
Весна. Деревья распускаются.
Весна. Деревья распускаются.
Михаил Хаустов
Весна, трава.
Весна, трава.
Михаил Хаустов
Природа. Весна, сосны.
Природа. Весна, сосны.
Михаил Хаустов


Не рекомендуется в этот день плакать, даже от радости, иначе вскоре придётся лить слезы из-за реальных проблем. 26 мая не стоит отдавать кому-либо свои вещи. Считается, что вместе с ними уйдёт частичка счастья.

Крупные покупки тоже лучше отложить на другой день. Потратив солидную сумму, есть риск оказаться в трудной жизненной ситуации, выбраться из которой долго не получится.

Народные приметы 26 мая

  • Если в этот день мало комаров, до конца мая не будет дождей. А если комаров много, в ближайшие дни будет хорошая погода.
  • Предки считали, что после появления комаров пора начинать сеять рожь.
  • Если по небу летает много ласточек и стрижей, скоро наступит тепло и можно будет собирать лекарственные растения.
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