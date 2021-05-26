Почему нельзя плакать в день Лукерии. Народные традиции и приметы 26 мая

Народные традиции 26 мая

На Лукерью (Гликерию) появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами.

Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек». Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара — их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.

В южных районах Лукерью называли Гречкосейкой, потому что в это время производился первый сев гречи. Правда, она редко бывала урожайной на зерно, а сеялась «для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией». Еще одно прозвище святой — Лукошница. В это время мужики все дни с утра до вечера проводили в полях, куда женщины приносили им обеды в лукошках.

Хорошие сны, приснившиеся в эту ночь, сбудутся. Плохие же предупредят о каком-то серьезном негативном опыте, который придётся познать в ближайшее время. Запрещено оставлять волосы в расческе. Их надо смыть в канализацию или сжечь. В противном случае на семью обрушатся беды и скандалы.

Весна. Цветы в горах. СС0 Весна. Цветение. Михаил Хаустов Весна. Деревья распускаются. Михаил Хаустов Весна , трава. Михаил Хаустов Природа. Весна , сосны. Михаил Хаустов



Не рекомендуется в этот день плакать, даже от радости, иначе вскоре придётся лить слезы из-за реальных проблем. 26 мая не стоит отдавать кому-либо свои вещи. Считается, что вместе с ними уйдёт частичка счастья.



Крупные покупки тоже лучше отложить на другой день. Потратив солидную сумму, есть риск оказаться в трудной жизненной ситуации, выбраться из которой долго не получится.

Народные приметы 26 мая