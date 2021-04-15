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Жизнь

Что можно и нельзя делать на день Тита Ледолома. Народные приметы 15 апреля

15 апреля знаменательно днем Тита Ледолома. Другие названия даты: «День святого Тита», «Тит», «Барыш-день» «Бескормица». Народные традиции и приметы дня — в нашем материале.

Ледоход на Оби у Барнаула.
Ледоход на Оби у Барнаула.
Иван Фомин / Barnaul22

Народные традиции 15 апреля

Прозвище «Ледолом» святой Тит получил в народе из-за того, что в его день окончательно вскрываются реки и озера. За этим процессом принято было внимательно наблюдать: если лед утонет, опустится на дно, то нужно готовиться к сложному году.

Если полая вода разольется, можно ждать хороших трав и раннего покоса. А если к Титу лед еще не сошел — значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел, будет много хлеба и много травы.

Называли этот день также Бесхлебицей. Запасы зерна заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас.

По этому поводу говорили: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили»; «У кого ничего, а у нас и пуще того».

Несмотря на тяжелые времена, припасенное на посев зерно не трогали. Это было табу: «Корову продай, а поле добрым семенем засевай»; «Сам голодай, а поле зерном не обделяй».

У торговцев же, напротив, эта дата называлась «барыш-день». Они старались отпраздновать его как можно более шумно. Это сулило хорошие прибыли в течение всего года.

Банкир. Деньги.
Банкир. Деньги.
СС0

В народе считали, что 15 апреля нужно провести шумно и весело, чтобы остаток весны был позитивным. Запрещается даже думать о плохом, чтобы не притянуть к себе неприятности. Хорошие же мысли и светлые желания, загаданные в этот день, обязательно исполнятся — верили предки.

В эту ночь нельзя спать на несвежей постели. Стоит перетрясти все одеяла и подушки, постелить чистое белье. По народным поверьям, тогда все неприятности и болезни уйдут.

Народные приметы 15 апреля

  • Если лед на реках уже сошел — в этом году будет хорошая рыбная ловля;
  • Вода в реке медленно течет — к неурожаю;
  • Перепел или глухарь кричит — к богатому сбору хлеба;
  • Голуби воркуют — к потеплению;
  • Клин журавлей на юг в этот день полетел — к неудачному и неурожайному году;
  • Вороны высоко в небе играются — к ясной солнечной погоде.
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