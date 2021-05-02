Что можно и нельзя делать на Пасху. Народные приметы

Народные традиции на Пасху
Встреча Светлого Христова Воскресения включала не только торжественное богослужение в храме, но и народные гулянья. После многодневного поста и отказа от развлечений празднование проходило широко — с хороводами, играми, песнями.
Пасху на Руси отмечали от 3 до 7 дней, а в некоторых регионах — и до Троицы (празднуется через 50 дней после Пасхи). Любимым развлечением на Пасху было катание яиц, или «каталочки». В каждом регионе были свои правила игры.
Также на Пасху ставили карусели и большие качели — «зыбки». Считалось, что от качания на них зависит будущий урожай.
Именно поэтому качались чаще всего с Пасхи до Троицы, как раз во время активного роста пшеницы. Также существовало поверье, что качели помогают быстрее найти мужа или жену.
Среди популярных была забава, известная под названием «Орел», «Орлянка». В нее чаще всего в играли на деньги. Самый простой способ игры: один из участников подбрасывал монету, а когда она падала на землю, второй должен был не глядя отгадать, какой стороной она упала кверху. Аверс (орел) всегда означал выигрыш, реверс (решка) — проигрыш. Поэтому игра и получила свое название — «Орел».
Утренняя трапеза после строгого Великого поста была важным моментом празднования Пасхи. В обычные дни люди ели ржаной хлеб, овощи, крупы.
А к празднику обязательно пекли сладкие куличи из белой муки, готовили творожные пасхи и красили яйца. Эти блюда освящали в храме во время службы и приносили домой.
Считалось, что освящённые в храме яйца обладали особыми чудодейственными и целительными свойствами. Во время трапезы отец семейства очищал первое яйцо, разрезал его и раздавал по кусочку каждому домочадцу. Всю пасхальную неделю яйца дарили родственникам, соседям и знакомым, угощали гостей, раздавали нищим.
Поэтому на Пасху запрещено быть жадными и скупыми. Это касается не только денег или еды. Можно дарить улыбку или прощение ближнему. Еще не стоит ругаться, грустить и предаваться унынию. Также как работать и убираться.
Нельзя напиваться и предаваться излишествам. Все должно быть в меру, в том числе еда и алкоголь. Священники говорят, что лучше в этот день из алкоголя пить только вино. В этот священный праздник нужно провести время с близкими.
Народные приметы на Пасху
- Если в этот день разыграется гроза, значит, осень придёт поздно и будет сухой.
- Дождь без грозы предвещает дождливую весну.
- Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным.
- Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.
- Холодная, но не минусовая погода — к сухому лету.