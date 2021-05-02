Что можно и нельзя делать на Пасху. Народные приметы

Пасха — главный праздник православных христиан. Каждый год в этот день верующие отдают дань воскрешению Христа. Рассказываем о традициях и приметах.

Народные традиции на Пасху

Встреча Светлого Христова Воскресения включала не только торжественное богослужение в храме, но и народные гулянья. После многодневного поста и отказа от развлечений празднование проходило широко — с хороводами, играми, песнями.

Пасху на Руси отмечали от 3 до 7 дней, а в некоторых регионах — и до Троицы (празднуется через 50 дней после Пасхи). Любимым развлечением на Пасху было катание яиц, или «каталочки». В каждом регионе были свои правила игры.

Также на Пасху ставили карусели и большие качели — «зыбки». Считалось, что от качания на них зависит будущий урожай.

Именно поэтому качались чаще всего с Пасхи до Троицы, как раз во время активного роста пшеницы. Также существовало поверье, что качели помогают быстрее найти мужа или жену.

Пасха. Кулич. Цветы СС0

Среди популярных была забава, известная под названием «Орел», «Орлянка». В нее чаще всего в играли на деньги. Самый простой способ игры: один из участников подбрасывал монету, а когда она падала на землю, вто­рой должен был не глядя отгадать, какой стороной она упала кверху. Аверс (орел) всегда означал выигрыш, реверс (решка) — проигрыш. Поэтому игра и получила свое название — «Орел».

Утренняя трапеза после строгого Великого поста была важным моментом празднования Пасхи. В обычные дни люди ели ржаной хлеб, овощи, крупы.

А к празднику обязательно пекли сладкие куличи из белой муки, готовили творожные пасхи и красили яйца. Эти блюда освящали в храме во время службы и приносили домой.

Кулич , пасха и крашеные яйца СС0

Считалось, что освящённые в храме яйца обладали особыми чудодейственными и целительными свойствами. Во время трапезы отец семейства очищал первое яйцо, разрезал его и раздавал по кусочку каждому домочадцу. Всю пасхальную неделю яйца дарили родственникам, соседям и знакомым, угощали гостей, раздавали нищим.

Поэтому на Пасху запрещено быть жадными и скупыми. Это касается не только денег или еды. Можно дарить улыбку или прощение ближнему. Еще не стоит ругаться, грустить и предаваться унынию. Также как работать и убираться.

Нельзя напиваться и предаваться излишествам. Все должно быть в меру, в том числе еда и алкоголь. Священники говорят, что лучше в этот день из алкоголя пить только вино. В этот священный праздник нужно провести время с близкими.

Пасха. Кулич. Икона СС0

Народные приметы на Пасху