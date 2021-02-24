Что можно и нельзя делать на Власов день. Народные приметы 24 февраля

24 февраля отмечается народно-христианский праздник — Власов день. По-другому он называется: «День Власия», «Влас» «Коровий праздник». Рассказываем о традициях и приметах даты.

Народные традиции 24 февраля

В этот день кормили домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы.

Чтобы защититься, необходимо плотно закрыть все печные трубы вьюшками или даже замазать глиной. К святому Власию обращались с молитвой: «Дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, с поля шли-скакали».

Еще на Власа устраивали многолюдные молебны, во время которых освящали караваи ржаного хлеба, которые затем хозяйки скармливали скоту. Старались вообще не работать. Считалось, что это поможет предохранить домашних животных от падежа.

Впрочем, не для всех животных праздник заканчивался хорошо. Было принято закалывать бычка, телушку или свинку и угощаться жарким. Зима шла к концу, корма убывали, держать лишний скот становилось накладно.

Кроме того, таяли и запасы хлеба, крестьянский стол скудел, а перед Великим постом людям стоило запастись силами. В день Власия начинались и скотские базары, когда можно было выгодно продать или купить корову.

Коровы. Животноводство. СС0

Власьевские морозы считались последними. В народе говорили: «Мороз запел — санный след оледенел»; «Прольет Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги»; «Власий, сшиби рог с зимы».

24 февраля нужно баловать домашних любимцев. Обязательно накормить чем-то вкусным.

Тяжелый физический труд, в том числе на земле запрещается. Также к запретам относится стирка. Иначе могут быть неприятности. Еще нельзя ругаться и ссориться.

Народные приметы 24 февраля