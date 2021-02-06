Что можно и нельзя делать в день Аксиньи. Народные приметы 6 февраля

Народные традиции 6 февраля

На Руси замечали, что в северных губерниях на Аксиньин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище святой. Также к этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее».

Для этого дня существовали «экономические» приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевеет — значит, будет хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу (еще одно название дня) цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется.

Существовали и другие способы гадания. В северных районах каравай взвешивали вечером и следующим утром. Если за ночь вес хлеба убавится, то и цена на него понизится — и наоборот. На юге поступали несколько иначе: ржаной хлеб тоже оставляли на ночь, а утром смотрели на него.

Если хлеба кажется больше, чем было, ждали хорошего урожая летом. Аксиньин день называли также весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны.

В день Аксиньи нужно выполнить как можно больше полезных дел. Чем больше работы было сделано на 6 февраля, тем более плодотворным и богатым будет следующий год. Также день считается удачным для ремонта или перестановки. А вот стричь волосы и сквернословить строго запрещается. Также не стоит пересказывать кому-либо свой сон.

Стрижка CCO

Народные приметы 6 февраля