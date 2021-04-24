Что можно и нельзя делать в день Антипа. Народные приметы 24 апреля.

Народные традиции 24 апреля
В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Когда у крестьянина заболевал зуб, на него клали серебряную монетку, через некоторое время вынимали ее изо рта и делали в ней дырочку. После этого монетку вешали на икону святого Антипа. По поверью, боль должна была быстро утихнуть.
Также Антипа называли Водогоном, поскольку в его день половодье было на самом пике. Люди говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», — потому что льдин к этому времени почти не оставалось.
Однако бывали годы, когда реки ко дню Антипа даже не вскрывались — это обещало плохой урожай хлеба и неблагополучное лето. Если же вода разливалась широко, следовало ждать плодородного года: «Была бы водица, а хлеб народится».
Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди.
На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые работы — семян не сеяли, рассаду не высаживали. Этот день был неблагоприятным для посадок. Еще считалось, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги.
24 апреля рекомендуется лечить зубы. По народным поверьям, в этот день процедуры пройдут благополучно. А вот рубить деревья нельзя. Это, верили предки, приведет к несчастью.
Народные приметы 24 апреля
- На рассвете небо красное — вся весна будет ненастной.
- На Антипа Водогона пошел дождь, значит, уродятся грибы.
- Если после паводка пошел снег, то озимые не уродятся, а плохая погода продлится еще месяц.
- Если реки вскрылись, значит, год будет хлебородным, и наоборот.
- Если на реке еще остался лед, то лето будет холодным.
- Если верба распушилась, значит, зима ушла и больше не вернется.