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Жизнь

Что можно и нельзя делать в день Антипа. Народные приметы 24 апреля.

24 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Антипа. У даты есть и другие названия: «Антип-половод», «Водопол», «Водополье». Рассказываем о народных традициях и приметах дня.

Зубы.
Зубы.
unsplash.com

Народные традиции 24 апреля

В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Когда у крестьянина заболевал зуб, на него клали серебряную монетку, через некоторое время вынимали ее изо рта и делали в ней дырочку. После этого монетку вешали на икону святого Антипа. По поверью, боль должна была быстро утихнуть.

Также Антипа называли Водогоном, поскольку в его день половодье было на самом пике. Люди говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», — потому что льдин к этому времени почти не оставалось.

Однако бывали годы, когда реки ко дню Антипа даже не вскрывались — это обещало плохой урожай хлеба и неблагополучное лето. Если же вода разливалась широко, следовало ждать плодородного года: «Была бы водица, а хлеб народится».

Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди.

На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые работы — семян не сеяли, рассаду не высаживали. Этот день был неблагоприятным для посадок. Еще считалось, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги.

24 апреля рекомендуется лечить зубы. По народным поверьям, в этот день процедуры пройдут благополучно. А вот рубить деревья нельзя. Это, верили предки, приведет к несчастью.

Стоматолог. Лечение зубов.
Стоматолог. Лечение зубов.
СС0

Народные приметы 24 апреля

  • На рассвете небо красное — вся весна будет ненастной.
  • На Антипа Водогона пошел дождь, значит, уродятся грибы.
  • Если после паводка пошел снег, то озимые не уродятся, а плохая погода продлится еще месяц.
  • Если реки вскрылись, значит, год будет хлебородным, и наоборот.
  • Если на реке еще остался лед, то лето будет холодным.
  • Если верба распушилась, значит, зима ушла и больше не вернется.
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