Что можно и нельзя делать в Ефимов день: приметы и традиции 2 февраля

Традиции Ефимова дня
В этот день люди сталкивались с обильным снегопадом, метелью и вьюгой. Потому Ефимов день еще называли "Снежень". В народе шутили по этому поводу: «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».
На 2 февраля часто назначали свадьбы. Ведь скоро должен был наступить Великий Пост, во время которого нельзя венчаться.
Связана с этим днем и весьма пугающая примета - ребенок, родившийся 2 февраля, не доживет до старости. Поэтому повитухи в Древней Руси совершали обряд - клали пуповину новорожденного в дупло дерева и приговаривали: «Птица здесь гнездо совьет, а раб Божий (имя младенца) сто лет проживет».
Что нельзя делать 2 февраля?
- Нельзя поднимать монеты и деньги с земли - иначе три года не выберетесь из нищеты.
- Не стоит петь после заката солнца - а то на следующий день придется плакать.
- Не рекомендуется брать в руки острые предметы.
- Запрещено выходить из дома после заката солнца.
- Не стоит унывать и грустить - можно отпугнуть счастье.
Приметы Ефимова дня
- Помело метлой на Масляну – значит, придет она метельная.
- Солнце – к красной весне, пасмурно – к затяжным метелям, ветрено – к сырому году.
- Иней в этот день сулит осенние ночные заморозки.
- Если началась метель, то продлится она всю неделю.
- В Ефимьев день в полдень солнце – весна будет ранняя.
- Вьюга предвещает холодную весну с частыми метелями.
Самое важное - в нашем Telegram-канале