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Жизнь

Что можно и нельзя делать в Ефимов день: приметы и традиции 2 февраля

На Руси 2 февраля прозвали Ефимовым днем или Ефимом метельным. Православная церковь почитает память преподобного Евфимия Великого.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Традиции Ефимова дня

В этот день люди сталкивались с обильным снегопадом, метелью и вьюгой. Потому Ефимов день еще называли "Снежень". В народе шутили по этому поводу: «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».

На 2 февраля часто назначали свадьбы. Ведь скоро должен был наступить Великий Пост, во время которого нельзя венчаться.

Связана с этим днем и весьма пугающая примета - ребенок, родившийся 2 февраля, не доживет до старости. Поэтому повитухи в Древней Руси совершали обряд - клали пуповину новорожденного в дупло дерева и приговаривали: «Птица здесь гнездо совьет, а раб Божий (имя младенца) сто лет проживет».

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Что нельзя делать 2 февраля?

  • Нельзя поднимать монеты и деньги с земли - иначе три года не выберетесь из нищеты.
  • Не стоит петь после заката солнца - а то на следующий день придется плакать.
  • Не рекомендуется брать в руки острые предметы.
  • Запрещено выходить из дома после заката солнца.
  • Не стоит унывать и грустить - можно отпугнуть счастье.
Снег идет. Зима. Метель.
Снег идет. Зима. Метель.
СС0

Приметы Ефимова дня

  • Помело метлой на Масляну – значит, придет она метельная.
  • Солнце – к красной весне, пасмурно – к затяжным метелям, ветрено – к сырому году.
  • Иней в этот день сулит осенние ночные заморозки.
  • Если началась метель, то продлится она всю неделю.
  • В Ефимьев день в полдень солнце – весна будет ранняя.
  • Вьюга предвещает холодную весну с частыми метелями.

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