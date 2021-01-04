Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 января -34°C
Жизнь

Что можно и нельзя делать в Настасьин день. Народные приметы на 4 января.

4 января отмечается народно-христианский праздник — Настасьин день. Иначе он называется Анастасия Узоразрешительница. Это особый для беременных день. Но Рассказываем, с какими приметами и традициями связан праздник.

Снег. Зима.
Снег. Зима.
Михаил Хаустов

Народные традиции 4 января

В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки. Их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками.

Эти знаки символизировали плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.

Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить от возможных болезней, придать им силы. Также вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям.

В Настасьин день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака идут против ветра — быть снегу. Погода этого дня указывала на погоду октября.

4 января не стоит ходить по дому босиком. Так можно навлечь нищету. Еще в этот день лучше не прокалывать уши. Иначе они будут долго заживать.

Беременным следует есть постную кашу, чтобы уберечь себя и малыша от болезней.

Беременность
Беременность
CCO

Народные приметы 4 января

  • Во время заката небо чистое, значит, назавтра ждите ясного и солнечного дня.

  • Услышали, что снегири в полете шумят крыльями громче обычного — грядет ненастная погода.

  • Если у пожилого человека сильно заболела поясница, то скоро начнется обильный снегопад.

  • Какой выдалась погода на Анастасию, таким будет весь октябрь.

  • На крышах домов появилось много сосулек, значит, ожидается урожайный год.

  • Заприметили, что облака плывут против направления ветра — в ближайшие дни пойдет снег.

  • В реках понизился уровень воды — лето будет засушливым и неблагоприятным для рыбаков.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость