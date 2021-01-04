Что можно и нельзя делать в Настасьин день. Народные приметы на 4 января.

4 января отмечается народно-христианский праздник — Настасьин день. Иначе он называется Анастасия Узоразрешительница. Это особый для беременных день. Но Рассказываем, с какими приметами и традициями связан праздник.

Народные традиции 4 января

В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки. Их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками.

Эти знаки символизировали плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.

Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить от возможных болезней, придать им силы. Также вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям.

В Настасьин день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака идут против ветра — быть снегу. Погода этого дня указывала на погоду октября.

4 января не стоит ходить по дому босиком. Так можно навлечь нищету. Еще в этот день лучше не прокалывать уши. Иначе они будут долго заживать.

Беременным следует есть постную кашу, чтобы уберечь себя и малыша от болезней.

Беременность CCO

Народные приметы 4 января