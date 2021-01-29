Что можно и нельзя делать в Петров день. Народные приметы 29 января

Народные традиции 29 января

Вторая часть названия — полукорм, говорит сама за себя. В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить.

По этому поводу говорили: «Постится скотина, если хозяин корму не припас»; «От Петра-полукорма — половина зимнего корма». Благодаря вниманию, которое хозяева в этот день уделяли домашним животным, святой Петр начал считаться покровителем домашнего скота.

С именем Петра были связаны и другие приметы — более мистические, нежели логические. Например, проверяли сколько ржаного хлеба осталось в амбарах. Если его было более половины от изначального запаса — это предвещало урожай будущим летом.

Эта примета дала рождение такой поговорке: «Коль есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а синец и звонец — хлебу конец». Правда, употребляли ее не в сам Петров день, а раньше — при продаже выращенного льна. Это означало следующее. Метла и кострика (продукты льноводства), как товар малоценный, не обещали больших барышей, и денег, вырученных от их продажи, хватало на покупку хлеба только до дня Петра-полукорма.

Хлеб. unsplash.com

Синий лен (синец) и лен-звонец сулили плохой торг, а следовательно, голодную жизнь. Существовали и приметы на погоду. Если в этот день ветер дует с северной стороны — быть морозу. В то же время мороз в Петров день — предвестник летней жары.

29 января запрещено лениться, ругаться и сплетничать. Желательно оставлять пустым холодильник, иначе остаток зимы пройдет в голоде. Обязательно следует проследить, чтобы на полках были и мясо, и рыба, и яйца. Тогда год будет удачным, а в семье будет хороший достаток.

Народные приметы 29 января