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Жизнь

Что можно и нельзя делать в Петров день. Народные приметы 29 января

29 января отмечается народно-христианский праздник — Петр-полукорм. По-другому он называется: «День Петра», «Петров день». Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связана дата.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
Анна Зайкова

Народные традиции 29 января

Вторая часть названия — полукорм, говорит сама за себя. В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить.

По этому поводу говорили: «Постится скотина, если хозяин корму не припас»; «От Петра-полукорма — половина зимнего корма». Благодаря вниманию, которое хозяева в этот день уделяли домашним животным, святой Петр начал считаться покровителем домашнего скота.

С именем Петра были связаны и другие приметы — более мистические, нежели логические. Например, проверяли сколько ржаного хлеба осталось в амбарах. Если его было более половины от изначального запаса — это предвещало урожай будущим летом.

Эта примета дала рождение такой поговорке: «Коль есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а синец и звонец — хлебу конец». Правда, употребляли ее не в сам Петров день, а раньше — при продаже выращенного льна. Это означало следующее. Метла и кострика (продукты льноводства), как товар малоценный, не обещали больших барышей, и денег, вырученных от их продажи, хватало на покупку хлеба только до дня Петра-полукорма.

Хлеб.
Хлеб.
unsplash.com

Синий лен (синец) и лен-звонец сулили плохой торг, а следовательно, голодную жизнь. Существовали и приметы на погоду. Если в этот день ветер дует с северной стороны — быть морозу. В то же время мороз в Петров день — предвестник летней жары.

29 января запрещено лениться, ругаться и сплетничать. Желательно оставлять пустым холодильник, иначе остаток зимы пройдет в голоде. Обязательно следует проследить, чтобы на полках были и мясо, и рыба, и яйца. Тогда год будет удачным, а в семье будет хороший достаток.

Народные приметы 29 января

  • Если в амбарах ржаного хлеба больше половины осталось, будет хороший урожай.
  • Курица стоит на одной ноге — к морозу.
  • Если морозно в этот день, лето будет жарким.
  • Метель на Петра — к дождливому лету.
  • Северный ветер — к морозам и похолоданию.
  • Снег идет — весной много травы будет. Ещё это предвещает удачную рыбалку в теплое время года.
  • Самовар гудит — к холодам.
  • Яркий месяц с крутыми рогами — к легкому и приятному морозу.
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