В пост можно есть овощи и фрукты, соленья и варенья на их основе и сухофрукты. Разрешены орехи, зелень, грибы и растительное масло.
Выпечку и макароны тоже можно есть, но она должна быть приготовлена из постных продуктов.
Под запретом находятся все продукты животного происхождения.
В первую очередь, это мясо и мясные продукты: колбасные изделия, ветчина, копчености. А также молоко и молочные продукты: кефир, йогурт, сметана, сыры, творог, сливочное масло. И яйца.
Однако разрешена рыба и морепродукты по выходным.
Любой алкоголь запрещен, кроме вина. Его можно пить по выходным.
По средам и пятницам верующим следует соблюдать сухоядение — можно есть только те продукты, которые не прошли термическую обработку.
В остальные будни разрешена горячая пища на постном масле. А по выходным — рыба и вино.
6 января верующие придерживаются сухоядения или вовсе воздерживаются от пищи до первой звезды.
28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января — горячая пища без растительного масла;
29 ноября, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 24, 25, 31 декабря и 1 января — горячая пища с растительным маслом, а также рыба;
30 ноября, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 декабря — сухоядение (хлеб, фрукты, овощи);
20, 22, 27, 29 декабря — горячая пища с растительным маслом;
6 января — сухоядение или полное воздержание от еды до первой звезды;
7 января — без ограничений в еде.
Да, верующий может ослабить пост или отказаться от него при определенных условиях. К ним относятся болезнь, тяжелый физический труд, преклонный возраст, путешествие, воинские обязанности.
Также от поста освобождаются беременные женщины и маленькие дети.
Время Рождественского поста следует посвятить созиданию добра и прекращению зла. Стоит простить все обиды, утешить попавших в беду, воздать людям за оказанную помощь.
К добру обращают не только действия, но и мысли. Их следует направить к Богу, на искупление своих грехов, к взаимоотношениям с близкими.
Во время Рождественского поста нельзя обманывать, злиться, раздражаться, ссориться с ближними, осуждать и сплетничать. Под запретом находятся громкие развлечения и вредные привычки.