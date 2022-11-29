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Какие продукты разрешены в пост?

В пост можно есть овощи и фрукты, соленья и варенья на их основе и сухофрукты. Разрешены орехи, зелень, грибы и растительное масло.

Выпечку и макароны тоже можно есть, но она должна быть приготовлена из постных продуктов.