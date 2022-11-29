29 ноября
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Жизнь

Что можно и нельзя есть в Рождественский пост и можно ли употреблять алкоголь — разбор altapress.ru

С 28 ноября начался Рождественский пост и продлится до 6 января. Это последний из четырех многодневных постов церковного года. Какие продукты разрешены в это время, а от каких лучше отказаться, и можно ли употреблять алкоголь — в материале altapess.ru.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/
1
Какие продукты разрешены в пост?

В пост можно есть овощи и фрукты, соленья и варенья на их основе и сухофрукты. Разрешены орехи, зелень, грибы и растительное масло.

Выпечку и макароны тоже можно есть, но она должна быть приготовлена из постных продуктов.

2
Какие продукты запрещены?

Под запретом находятся все продукты животного происхождения.

В первую очередь, это мясо и мясные продукты: колбасные изделия, ветчина, копчености. А также молоко и молочные продукты: кефир, йогурт, сметана, сыры, творог, сливочное масло. И яйца.

Однако разрешена рыба и морепродукты по выходным.

Красная рыба, лосось.
Красная рыба, лосось.
СС0
3
Можно ли пить алкоголь?

Любой алкоголь запрещен, кроме вина. Его можно пить по выходным.

4
Календарь питания

По средам и пятницам верующим следует соблюдать сухоядение — можно есть только те продукты, которые не прошли термическую обработку.

В остальные будни разрешена горячая пища на постном масле. А по выходным — рыба и вино.

6 января верующие придерживаются сухоядения или вовсе воздерживаются от пищи до первой звезды.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/
5
Календарь питания по дням

28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января — горячая пища без растительного масла;

29 ноября, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 24, 25, 31 декабря и 1 января — горячая пища с растительным маслом, а также рыба;

30 ноября, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 декабря — сухоядение (хлеб, фрукты, овощи);

20, 22, 27, 29 декабря — горячая пища с растительным маслом;

6 января — сухоядение или полное воздержание от еды до первой звезды;

7 января — без ограничений в еде.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/
6
Может ли верующий не соблюдать Рождественский пост?

Да, верующий может ослабить пост или отказаться от него при определенных условиях. К ним относятся болезнь, тяжелый физический труд, преклонный возраст, путешествие, воинские обязанности.

Также от поста освобождаются беременные женщины и маленькие дети.

7
Что можно и нельзя делать в Рождественский пост?

Время Рождественского поста следует посвятить созиданию добра и прекращению зла. Стоит простить все обиды, утешить попавших в беду, воздать людям за оказанную помощь.

К добру обращают не только действия, но и мысли. Их следует направить к Богу, на искупление своих грехов, к взаимоотношениям с близкими.

Во время Рождественского поста нельзя обманывать, злиться, раздражаться, ссориться с ближними, осуждать и сплетничать. Под запретом находятся громкие развлечения и вредные привычки.

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