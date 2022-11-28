Рождественский пост начинается 28 ноября и продлится до 6 января. Также в этот день на Руси отмечали Гурьев день. Церковь почитает Гурия, Самона и Авиа — христианских святых, мучеников и исповедников.Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Рождественского поста

На период Рождественского поста отказывались от развлечений и питались постными продуктами — фруктами, овощами и хлебом. Также на время поста старались не ссориться и никого не осуждать. Люди читали молитвы и посещали баню.

Считалось, что святой Гурий в этот день отгоняет злых духов, которые прячутся в земле от морозов и возвращаются лишь на Святки. Кроме того, Гурий помогал избавиться от зубной боли.

Люди верили — чтобы весь год ходить здоровым, нужно обязательно 28 ноября сходить в баню и хорошо попариться.

Великий пост. Каша СС0

Что нельзя делать 28 ноября?

Мужчинам нельзя ссориться со своей возлюбленной и повышать на нее голос — иначе святой Гурий накажет , и произойдет разлад в отношениях.

и произойдет разлад в отношениях. Нельзя скупиться и жадничать — потеряете благополучие.

Не стоит сплетничать — а то злые духи обернут все слухи против самого говорящего.

Не рекомендуется жаловаться на судьбу — легче не станет.

Баня. CCO.

Приметы Рождественского поста