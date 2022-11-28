Традиции Рождественского поста
На период Рождественского поста отказывались от развлечений и питались постными продуктами — фруктами, овощами и хлебом. Также на время поста старались не ссориться и никого не осуждать. Люди читали молитвы и посещали баню.
Считалось, что святой Гурий в этот день отгоняет злых духов, которые прячутся в земле от морозов и возвращаются лишь на Святки. Кроме того, Гурий помогал избавиться от зубной боли.
Люди верили — чтобы весь год ходить здоровым, нужно обязательно 28 ноября сходить в баню и хорошо попариться.
Что нельзя делать 28 ноября?
- Мужчинам нельзя ссориться со своей возлюбленной и повышать на нее голос — иначе святой Гурий накажет, и произойдет разлад в отношениях.
- Нельзя скупиться и жадничать — потеряете благополучие.
- Не стоит сплетничать — а то злые духи обернут все слухи против самого говорящего.
- Не рекомендуется жаловаться на судьбу — легче не станет.
Приметы Рождественского поста
- Мороз в этот день прогонит нечисть, и она до Святок не будет тревожить людей.
- Сильный ветер не утихнет еще месяц.
- Красное солнце с утра — скоро будет метель.
- Высокие облака — к солнечным дням. Низкие — к пасмурной погоде.
- Лошади громко ржут — зима будет мягкой.