28 ноября
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Жизнь

Начало Рождественского поста — 28 ноября: приметы и традиции

Рождественский пост начинается 28 ноября и продлится до 6 января. Также в этот день на Руси отмечали Гурьев день. Церковь почитает Гурия, Самона и Авиа — христианских святых, мучеников и исповедников.Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Традиции Рождественского поста

На период Рождественского поста отказывались от развлечений и питались постными продуктами — фруктами, овощами и хлебом. Также на время поста старались не ссориться и никого не осуждать. Люди читали молитвы и посещали баню.

Считалось, что святой Гурий в этот день отгоняет злых духов, которые прячутся в земле от морозов и возвращаются лишь на Святки. Кроме того, Гурий помогал избавиться от зубной боли.

Люди верили — чтобы весь год ходить здоровым, нужно обязательно 28 ноября сходить в баню и хорошо попариться.

Великий пост. Каша
Великий пост. Каша
СС0

Что нельзя делать 28 ноября?

  • Мужчинам нельзя ссориться со своей возлюбленной и повышать на нее голос — иначе святой Гурий накажет, и произойдет разлад в отношениях.
  • Нельзя скупиться и жадничать — потеряете благополучие.
  • Не стоит сплетничать — а то злые духи обернут все слухи против самого говорящего.
  • Не рекомендуется жаловаться на судьбу — легче не станет.
Баня.
Баня.
CCO.

Приметы Рождественского поста

  • Мороз в этот день прогонит нечисть, и она до Святок не будет тревожить людей.
  • Сильный ветер не утихнет еще месяц.
  • Красное солнце с утра — скоро будет метель.
  • Высокие облака — к солнечным дням. Низкие — к пасмурной погоде.
  • Лошади громко ржут — зима будет мягкой.
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