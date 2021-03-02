Что можно и нельзя носить 2 марта. Народные приметы на день Федора и Мариамны

Народные традиции 2 марта
Благодаря своему прозвищу святой Феодор на Руси в сознании народа превратился в «тирана», который, по легенде, вовремя одумался и стал защищать людей. Ему молились о том, чтобы нашлись украденные вещи и потерявшиеся люди.
Впрочем, краденое разыскивали и при помощи особых обрядов. Например, когда хотели узнать имя вора, брали решето и втыкали в него ножницы, а в их кольца вдевали указательные пальцы рук. Эту конструкцию держали на весу, произнося имена подозреваемых. Если решето вдруг поворачивалось, это указывало на вора.
Мариамну изображали ее в виде старухи маленького роста, считали женой домового или лешего. С другой стороны, именно к святой Мариамне люди обращались с просьбой защитить от проделок кикиморы. Она, по мнению крестьян, больше всего вредила пряхам и ткачихам. Путала пряжу и разматывала клубки.
В день Мариамны женщины произносили на вечерней заре заговоры против кикиморы. Для максимального эффекта обряд следовало повторить спустя две недели.
Мариамнин день, заканчивающий период зимних свадебных недель, считался подходящим для гадания. Девицы выходили на улицу и смотрели: если идет женщина, значит та, которая гадает, замуж в этом году выйдет.
2 марта не стоит надевать темные вещи. В особенности болотного оттенка. Иначе можно навести на себя неудачи и тоску. А вот на розовые и фиолетовые одеяния, напротив, — нужно обратить внимание. Они помогут привлечь удачу. Еще нельзя ругаться и сквернословить.
Народные приметы 2 марта
- Много снега еще лежит — к хорошему урожаю хлеба;
- Много луж — к хорошему сенокосу;
- Туман — к холодному маю;
- Перистые облака с запада идут — к дождю на следующий день.