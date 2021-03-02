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Жизнь

Что можно и нельзя носить 2 марта. Народные приметы на день Федора и Мариамны

2 марта отмечается народно-христианский праздник — день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Иначе дата называется: «Федор», «Федор-тиран», «Маримьяна», «День Мариамны». Рассказываем о народных приметах и традициях дня.

Оттепель.
Оттепель.
СС0

Народные традиции 2 марта

Благодаря своему прозвищу святой Феодор на Руси в сознании народа превратился в «тирана», который, по легенде, вовремя одумался и стал защищать людей. Ему молились о том, чтобы нашлись украденные вещи и потерявшиеся люди.

Впрочем, краденое разыскивали и при помощи особых обрядов. Например, когда хотели узнать имя вора, брали решето и втыкали в него ножницы, а в их кольца вдевали указательные пальцы рук. Эту конструкцию держали на весу, произнося имена подозреваемых. Если решето вдруг поворачивалось, это указывало на вора.

Мариамну изображали ее в виде старухи маленького роста, считали женой домового или лешего. С другой стороны, именно к святой Мариамне люди обращались с просьбой защитить от проделок кикиморы. Она, по мнению крестьян, больше всего вредила пряхам и ткачихам. Путала пряжу и разматывала клубки.

В день Мариамны женщины произносили на вечерней заре заговоры против кикиморы. Для максимального эффекта обряд следовало повторить спустя две недели.

Гадания, целительство.
Гадания, целительство.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Мариамнин день, заканчивающий период зимних свадебных недель, считался подходящим для гадания. Девицы выходили на улицу и смотрели: если идет женщина, значит та, которая гадает, замуж в этом году выйдет.

2 марта не стоит надевать темные вещи. В особенности болотного оттенка. Иначе можно навести на себя неудачи и тоску. А вот на розовые и фиолетовые одеяния, напротив, — нужно обратить внимание. Они помогут привлечь удачу. Еще нельзя ругаться и сквернословить.

Народные приметы 2 марта

  • Много снега еще лежит — к хорошему урожаю хлеба;
  • Много луж — к хорошему сенокосу;
  • Туман — к холодному маю;
  • Перистые облака с запада идут — к дождю на следующий день.
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