Жгучая и пахучая: что можно приготовить из крапивы

1 июня музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» открывает Международный фестиваль крапивы в Тульской области. На ярмарке все готовят с крапивой. Altapress.ru подготовил интересный рецепт супа со жгучим растением.

Международный фестиваль крапивы

Праздник, посвященный крапиве, существует с 2002 года. Тогда музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» впервые организовал фестиваль в селе Крапивна.

С каждым годом проект разрастается. Официальный символ села — крапива. Даже на гербе изображены ее ветки. Организаторы фестиваля это растение ассоциируют с жизнелюбием, стойкостью и возрождением. Праздник проводят в период, когда крапива напитывается целебными свойствами — в начале лета.

Фестиваль проводят, чтобы привлечь внимание к истории уездного города, а крапива в этом отличный помощник. На празднике туристам предлагают экскурсии, мастер-классы, ярмарки и даже крапивные бои.

Крапива СС0

Блюда из крапивы

Изюминкой праздника в Тульской области давно стала кулинарная часть. Организаторы и участники фестиваля делятся блюдами и напитками с крапивой по рецептам кухонь разных народов.

Для гостей даже разрабатывают специальное «крапивное меню»: плов, салаты, супы и даже крапивный соус «песто». Гренки с крапивой и чесноком, хлеб, пироги, варенье, морс и чай — все с крапивой. Угощения на любой вкус. Удивлению нет предела: из этого растения там готовят практически все.

Соус из крапивы СС0

Суп из крапивы

Для приготовления супа по рецепту шеф-повара и теле- и радиоведущего Ильи Лазерсона понадобится: 4 картофелины, 2 моркови, 1 луковица, крапива, шпинат, лимонный сок, лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Кастрюлю среднего размера наполните водой на половину. Очистите картофель, порежьте его и поставьте вариться. Нашинкуйте лук и морковь, поджарьте на сковороде. Высыпьте ее содержимое в кастрюлю, продолжайте варить. Наденьте перчатки, отделите листья помытой крапивы от стебля. Нашинкуйте листья жгучей травы, шпинат и щавель. Зелени должно быть много.

Добавьте в кастрюлю кипяченую воду и зелень. Соль, перец и лимонный сок — по вкусу. Подавать суп можно со сметаной и вареным яйцом.