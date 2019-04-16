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Что нас ждет в новом сезоне сериала «Игра Престолов»

Считанные секунды остались до того момента, как все поклонники Игры престолов прильнут к экранам для того, чтобы посмотреть самый последний, восьмой сезон любимой саги.

Новый сезон сериала "Игра Престолов".
Новый сезон сериала "Игра Престолов".
Фото предоставлено PRNEWS.IO

Интерес зрителей постоянно подогревается создателями сериала, которые только и делают, что регулярно сливают отдельные отрывки эпизодов, не раскрывая основных деталей и сея догадки. Однако используя трейлер, уже сейчас можно предсказать, каким образом развиваются события в семи королевствах на этот раз. Даже этого поклонники ждали с огромным нетерпением, о чем свидетельствует более двух миллионов просмотров трейлера всего за каких-то полтора часа.

Начало его, безусловно, захватывает страхом, затаившимся в глазах Арьи Старк, которая в крови и панике от чего-то убегает. Тут же демонстрируется морской флот Эурона Грейджоя, принявшего решение объединить свои силы с Серсеей Ланнистер. Самой же ожидаемой, по мнению зрителей, сценой является прибытие Джона Сноу с драконами.

Заканчивается трейлер кадрами смертельной битвы с Бессмертными, настолько захватывающими, что впору хвататься за сердце. Напомним, что первая серия сериала https://www.ivi.ru/watch/igra-prestolov/season8 доступна к просмотру в онлайн-кинотеатре ivi с 16 апреля.

Новый сезон сериала &quot;Игра Престолов&quot;.
Новый сезон сериала «Игра Престолов».
Фото предоставлено PRNEWS. IO

Создатели напомнили поклонникам, что в восьмом сезоне будет всего шесть эпизодов, каждый из которых длится полтора часа. Такое количество серий, конечно, удручает, так как в остальных сезонах их было больше, однако и зрелищ в этот раз будет гораздо больше, так как съемки проводились одновременно в нескольких концах света, начиная от Хорватии и заканчивая Андалусией.

Примечательно, что и создатели сериала, и те актеры, которые приняли в нем участие, хором говорят о том, что все сведения о фильме строго засекречены, но намекают на обилие значительных поворотов, способных шокировать даже искушенного зрителя. Известно, что на съемки каждой серии затрачено 15 миллионов долларов, что вполне можно сравнить с бюджетом хорошего полнометражного фильма. Скрывать сюжет в полной тайне создатели стремились до последнего, вплоть до того, что специально нанятые люди отстреливали замеченные над съемочной площадкой квадрокоптеры.

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