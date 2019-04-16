Что нас ждет в новом сезоне сериала «Игра Престолов»

Считанные секунды остались до того момента, как все поклонники Игры престолов прильнут к экранам для того, чтобы посмотреть самый последний, восьмой сезон любимой саги.

Интерес зрителей постоянно подогревается создателями сериала, которые только и делают, что регулярно сливают отдельные отрывки эпизодов, не раскрывая основных деталей и сея догадки. Однако используя трейлер, уже сейчас можно предсказать, каким образом развиваются события в семи королевствах на этот раз. Даже этого поклонники ждали с огромным нетерпением, о чем свидетельствует более двух миллионов просмотров трейлера всего за каких-то полтора часа.

Начало его, безусловно, захватывает страхом, затаившимся в глазах Арьи Старк, которая в крови и панике от чего-то убегает. Тут же демонстрируется морской флот Эурона Грейджоя, принявшего решение объединить свои силы с Серсеей Ланнистер. Самой же ожидаемой, по мнению зрителей, сценой является прибытие Джона Сноу с драконами.

Заканчивается трейлер кадрами смертельной битвы с Бессмертными, настолько захватывающими, что впору хвататься за сердце. Напомним, что первая серия сериала https://www.ivi.ru/watch/igra-prestolov/season8 доступна к просмотру в онлайн-кинотеатре ivi с 16 апреля.

Новый сезон сериала «Игра Престолов». Фото предоставлено PRNEWS. IO

Создатели напомнили поклонникам, что в восьмом сезоне будет всего шесть эпизодов, каждый из которых длится полтора часа. Такое количество серий, конечно, удручает, так как в остальных сезонах их было больше, однако и зрелищ в этот раз будет гораздо больше, так как съемки проводились одновременно в нескольких концах света, начиная от Хорватии и заканчивая Андалусией.

Примечательно, что и создатели сериала, и те актеры, которые приняли в нем участие, хором говорят о том, что все сведения о фильме строго засекречены, но намекают на обилие значительных поворотов, способных шокировать даже искушенного зрителя. Известно, что на съемки каждой серии затрачено 15 миллионов долларов, что вполне можно сравнить с бюджетом хорошего полнометражного фильма. Скрывать сюжет в полной тайне создатели стремились до последнего, вплоть до того, что специально нанятые люди отстреливали замеченные над съемочной площадкой квадрокоптеры.