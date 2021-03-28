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Жизнь

Чего не стоит делать на Александров день. Народные приметы 28 марта

28 марта отмечается народно-христианский праздник — Александров день. Другие его названия: «Лесное ухоженье», «Лесничий день», «Александр». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Трава. Снег. Зима
Трава. Снег. Зима
СС0

Народные традиции 28 марта

На Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.

Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб».

В этот период волки становятся агрессивны и могут даже напасть на человека. Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.

Кроме того, этот день назывался Лесным ухоженьем. Потому что полагалось с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем крестьян.

Давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы. Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особые заговоры.

Увидеть себя во сне в ночь 28 марта — к удаче. Хорошим предвестником станет приснившаяся дорога. Тревожные же сновидения должны заставить задуматься о своем здоровье.

28 марта нельзя мыть и чесать голову. Иначе будет мигрень. Еще не стоит браться за новые важные дела, а вот старые лучше завершить.

Девушка. Волосы
Девушка. Волосы
ССО

Народные приметы 28 марта

  • Чайка прилетела — скоро лед пойдет.

  • Увидел скворца — весна у крыльца.

  • Журавль прилетел — тепло принес.

  • Увидел зяблика — жди стужу.

  • На закате солнце яркое — к дождливым дням.

  • Если по прилете чайки начинают плескаться в воде — погода ухудшится. Если не плескаются, то наступит тепло и начнется ледоход.

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