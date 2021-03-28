Чего не стоит делать на Александров день. Народные приметы 28 марта

Народные традиции 28 марта
На Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.
Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб».
В этот период волки становятся агрессивны и могут даже напасть на человека. Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.
Кроме того, этот день назывался Лесным ухоженьем. Потому что полагалось с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем крестьян.
Давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы. Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особые заговоры.
Увидеть себя во сне в ночь 28 марта — к удаче. Хорошим предвестником станет приснившаяся дорога. Тревожные же сновидения должны заставить задуматься о своем здоровье.
28 марта нельзя мыть и чесать голову. Иначе будет мигрень. Еще не стоит браться за новые важные дела, а вот старые лучше завершить.
Народные приметы 28 марта
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Чайка прилетела — скоро лед пойдет.
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Увидел скворца — весна у крыльца.
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Журавль прилетел — тепло принес.
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Увидел зяблика — жди стужу.
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На закате солнце яркое — к дождливым дням.
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Если по прилете чайки начинают плескаться в воде — погода ухудшится. Если не плескаются, то наступит тепло и начнется ледоход.