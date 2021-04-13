Что нельзя делать 13 апреля. Народные приметы на день Ипатия

Народные традиции 13 апреля
На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. Верили, что он мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.
В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — женщина, родившаяся в этот день, — должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.
Сны в эту ночь редко бывают тяжелыми. Яркие и легкие сновидения скажут о том, что впереди какое-то радостное событие. Если же всё-таки приснилось что-то неприятное — это знак, что пора заняться своим здоровьем.
Не стоит 13 апреля шить или вязать. В этот день домовой постарается все нитки перепутать — работу придётся переделывать.
Запрещено также оставлять полы в доме грязными. Необходимо вымыть все начисто и избавиться от ненужных вещей, например, отдав их на благотворительность. Тогда в семью придёт достаток.
Народные приметы 13 апреля
- Солнечный день — жди потепления на длительный срок.
- Дождь утром — лето тоже мокрым будет.
- Вода течет и пенится — ожидай дождя.
- У клена и березы сок выделяется — жди потепления.
- Если птицы, прилетевшие с юга, долго не щебечут, то холода еще постоят.
- Перелетные птицы текут стаями — к дружной весне.