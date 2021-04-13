Что нельзя делать 13 апреля. Народные приметы на день Ипатия

13 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Ипатия. Иначе он называется: «Ипатий», Ипатий-разрешитель", «Огнище». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Народные традиции 13 апреля

На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. Верили, что он мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — женщина, родившаяся в этот день, — должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

Сны в эту ночь редко бывают тяжелыми. Яркие и легкие сновидения скажут о том, что впереди какое-то радостное событие. Если же всё-таки приснилось что-то неприятное — это знак, что пора заняться своим здоровьем.

Не стоит 13 апреля шить или вязать. В этот день домовой постарается все нитки перепутать — работу придётся переделывать.

Вязаные варежки. pixabay.com.

Запрещено также оставлять полы в доме грязными. Необходимо вымыть все начисто и избавиться от ненужных вещей, например, отдав их на благотворительность. Тогда в семью придёт достаток.

Народные приметы 13 апреля