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Жизнь

Что нельзя делать 13 апреля. Народные приметы на день Ипатия

13 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Ипатия. Иначе он называется: «Ипатий», Ипатий-разрешитель", «Огнище». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

Народные традиции 13 апреля

На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. Верили, что он мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — женщина, родившаяся в этот день, — должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

Сны в эту ночь редко бывают тяжелыми. Яркие и легкие сновидения скажут о том, что впереди какое-то радостное событие. Если же всё-таки приснилось что-то неприятное — это знак, что пора заняться своим здоровьем.

Не стоит 13 апреля шить или вязать. В этот день домовой постарается все нитки перепутать — работу придётся переделывать.

Вязаные варежки.
Вязаные варежки.
pixabay.com.

Запрещено также оставлять полы в доме грязными. Необходимо вымыть все начисто и избавиться от ненужных вещей, например, отдав их на благотворительность. Тогда в семью придёт достаток.

Народные приметы 13 апреля

  • Солнечный день — жди потепления на длительный срок.
  • Дождь утром — лето тоже мокрым будет.
  • Вода течет и пенится — ожидай дождя.
  • У клена и березы сок выделяется — жди потепления.
  • Если птицы, прилетевшие с юга, долго не щебечут, то холода еще постоят.
  • Перелетные птицы текут стаями — к дружной весне.
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