Что нельзя делать беременным 19 марта. Народные приметы на Константинов день

19 марта отмечено в народном календаре Константиновым днем. Иначе он называется: «Константин», «День кругов вокруг колодца». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Народные традиции 19 марта

На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник — мальчик по имени Константин. Русский народ крайне ценил колодезную воду, складывал о ней песни, пословицы, поговорки. Всем известна, например, такая: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться».

Существовали и поверья: «Не пей из чужого колодца — своя вода не потечет»; «Если в колодец бросить мох — пойдет дождь». На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути. Поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну.

Но тепло, случалось, задерживалось — и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Еще один обряд, который проводился в Константинов день, связан с поминанием усопших. Во время ужина еда специально не доедалась.

Ее остатки высыпались в колодец. Так живые передавали гостинец умершим родственникам и друзьям.

Колодец. Туман СС0

Запрещено в этот день ругаться, сквернословить, пьянствовать и сплетничать. Беременным нельзя приближаться к колодцу. Это может привести к неприятным последствиям.

Народные приметы 19 марта