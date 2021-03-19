Что нельзя делать беременным 19 марта. Народные приметы на Константинов день

Народные традиции 19 марта
На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник — мальчик по имени Константин. Русский народ крайне ценил колодезную воду, складывал о ней песни, пословицы, поговорки. Всем известна, например, такая: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться».
Существовали и поверья: «Не пей из чужого колодца — своя вода не потечет»; «Если в колодец бросить мох — пойдет дождь». На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути. Поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну.
Но тепло, случалось, задерживалось — и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.
Еще один обряд, который проводился в Константинов день, связан с поминанием усопших. Во время ужина еда специально не доедалась.
Ее остатки высыпались в колодец. Так живые передавали гостинец умершим родственникам и друзьям.
Запрещено в этот день ругаться, сквернословить, пьянствовать и сплетничать. Беременным нельзя приближаться к колодцу. Это может привести к неприятным последствиям.
Народные приметы 19 марта
- Морозная погода — ждите весны и теплого, засушливого лета.
- Лед тонет в реках — к плохому урожаю.
- Мороз ударил утром — еще 40 дней будет аналогичная погода.
- Дятел в лесу стучит — холода продлятся еще долго.
- Целый день снег — лето будет засушливым.
- Если увидишь белого зайца — вскоре пойдет снег.