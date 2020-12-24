Что нельзя делать 24 декабря: народные приметы на день Никона

24 декабря отмечается народно-христианский праздник — день Никона. По другому дата называется: «Никон», «Никон Сухой Печерский». Рассказываем о традициях и приметах этого дня.

Народные традиции 24 декабря

В Никонов день было принято почитать солнце. Существует поверье, что утреннее солнце и зажженные ночью лампады смогут отогнать нечистую силу, а молитва, произнесенная святому Никону, успокоит душу.

В этот день старались загадать заветное желание, отломать ветку яблони и поставить в воду. Если она к Рождеству распустится, то желание исполнится, а если еще и зацветет, то в доме поселится радость.

С помощью ветра можно было приворожить любимую девушку. Для этого вечером Никонова дня выходили из дома, когда из печи шел черный дым. Вставали к дыму лицом и произносили специальный приворотный заговор.

Вечером 24 декабря нельзя ничего делать по дому. Также запрещено ругаться, ссориться и употреблять спиртное. Еще к запретам относится охота и рыбалка.

Пара. Отношения. СС0

Народные приметы 24 декабря