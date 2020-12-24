Что нельзя делать 24 декабря: народные приметы на день Никона

Народные традиции 24 декабря
В Никонов день было принято почитать солнце. Существует поверье, что утреннее солнце и зажженные ночью лампады смогут отогнать нечистую силу, а молитва, произнесенная святому Никону, успокоит душу.
В этот день старались загадать заветное желание, отломать ветку яблони и поставить в воду. Если она к Рождеству распустится, то желание исполнится, а если еще и зацветет, то в доме поселится радость.
С помощью ветра можно было приворожить любимую девушку. Для этого вечером Никонова дня выходили из дома, когда из печи шел черный дым. Вставали к дыму лицом и произносили специальный приворотный заговор.
Вечером 24 декабря нельзя ничего делать по дому. Также запрещено ругаться, ссориться и употреблять спиртное. Еще к запретам относится охота и рыбалка.
Народные приметы 24 декабря
- Если солнечные лучи в Никонов день к земле тянутся, то жди вьюги.
- Если от солнца по бокам отсветы идут, то скоро грянут морозы.
- Если еда в посуде во время готовки через край плескается, то небо вскоре затянут облака.
- Если воронье кружит и места себе не находит для ночлега, то скоро налетит буря.
- Если в этот день белки в одном дупле собираются, то вскоре грянут злые морозы.