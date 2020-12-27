Что нельзя делать 27 декабря. Народные приметы на Филимонов день

27 декабря отмечено в народном календаре Филимоновым днем. Иначе дата называется «Филимон», «Хозяин Филимон». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 27 декабря

В это время наступают темные дни, а значит, как считали в старину, на землю выбирается всякая нечисть и пытается вредить людям. Верили, что в это время на свет божий выходят ехидны, кикиморы, которые смелеют настолько, что жмутся к окнам и скребутся в двери.

Чтобы отпугнуть нечистую силу, надо было почаще умываться, поскольку считалось, что нежить очень боится воды, недаром черта иногда называли неумытым. Вода считалась особым очистительным средством.

В старину считали, что не умывшись нельзя было делать шагу со двора, поскольку это грозило большими неприятностями. Говорили, что если сесть на лошадь неумытым, она непременно или понесет и даже сбросит седока, или причинит себе какой-нибудь вред.

Также в этот день было принято убираться в доме.

Мыть руки обязательно. Pixabay.com

По Филимону предсказывали погоду на февраль. Кроме того, если день выдавался студеным, то лето обещало быть жарким. Если же было снежно и ветрено, то крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. А вот если погода менялась в течение дня несколько раз — то в течение зимы следовало ждать оттепелей.

Также, согласно народным поверьям, 27 декабря нельзя употреблять молочные продукты, мясо и рыбу и пить алкоголь.

Народные приметы 27 декабря