Что нельзя делать 15 декабря: народные приметы в день пророка Аввакума

Народные традиции 15 декабря
В день Аввакума принято молится о спокойном сне, избавлении от бессонницы и изгнании нечистой силы. Полагалось отгонять от маленьких детей ночниц — крикливых злых духов женского пола, которые нарушали сон малышей.
Чтобы избавить ребенка от недуга, рано утром ему читали специальный заговор. Некоторые обряды проводились ночью.
Днем дети и взрослые катались на санях. Молодые девушки гадали. Приглашали юношей к себе в сани. Считалось, что образовавшаяся пара вскоре поженится.
Также было принято гадать, какой будет зима.
В остальном день был обычным. Женщины занимались домом. Мужчины кололи дрова.
В день Аввакума нельзя посещать развлекательные заведения, пить алкоголь, отправляться в дальнюю поездку, поднимать что-то с дороги и сплетничать.
Народные приметы 15 декабря
- Много снега — будет богатый урожай травы.
- Если луна в тумане, то жди метели.
- Если куры рано на насест садятся, то скоро ударят морозы.
- Курочки вертят хвостами и хлопают крыльями — к снежным заносам.
- Если за окном мороз, а петух песню запел, то скоро потеплеет.
- Гусь прячет голову под крыло — к холодам, загоготал — к теплу.
- Дождь в этот день сулит непогоду, которая продлится до февраля.
- Звезды на небе ярко горят, а луны не видно — ожидается морозная погода.
- Много снега и инея — хороший знак. Следующий год будет плодородным.
- Если вороны раскаркались, будет снегопад.
- Чем больше зимних узоров на окнах, тем пышнее весной зелень будет.
- Если птицы сидят на верхушках деревьев, то будет ветер.