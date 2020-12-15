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Жизнь

Что нельзя делать 15 декабря: народные приметы в день пророка Аввакума

15 декабря отмечается православный праздник — день пророка Аввакума, восьмого из 12 малых библейских пророков. По-другому праздник называют день Аввакум, Абакум, Аввакумов день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Народные традиции 15 декабря

В день Аввакума принято молится о спокойном сне, избавлении от бессонницы и изгнании нечистой силы. Полагалось отгонять от маленьких детей ночниц — крикливых злых духов женского пола, которые нарушали сон малышей.

Чтобы избавить ребенка от недуга, рано утром ему читали специальный заговор. Некоторые обряды проводились ночью.

Днем дети и взрослые катались на санях. Молодые девушки гадали. Приглашали юношей к себе в сани. Считалось, что образовавшаяся пара вскоре поженится.

Также было принято гадать, какой будет зима.

В остальном день был обычным. Женщины занимались домом. Мужчины кололи дрова.

В день Аввакума нельзя посещать развлекательные заведения, пить алкоголь, отправляться в дальнюю поездку, поднимать что-то с дороги и сплетничать.

Зима.
Зима.
unsplash.com/

Народные приметы 15 декабря

  • Много снега — будет богатый урожай травы.
  • Если луна в тумане, то жди метели.
  • Если куры рано на насест садятся, то скоро ударят морозы.
  • Курочки вертят хвостами и хлопают крыльями — к снежным заносам.
  • Если за окном мороз, а петух песню запел, то скоро потеплеет.
  • Гусь прячет голову под крыло — к холодам, загоготал — к теплу.
  • Дождь в этот день сулит непогоду, которая продлится до февраля.
  • Звезды на небе ярко горят, а луны не видно — ожидается морозная погода.
  • Много снега и инея — хороший знак. Следующий год будет плодородным.
  • Если вороны раскаркались, будет снегопад.
  • Чем больше зимних узоров на окнах, тем пышнее весной зелень будет.
  • Если птицы сидят на верхушках деревьев, то будет ветер.
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