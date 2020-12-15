Что нельзя делать 15 декабря: народные приметы в день пророка Аввакума

15 декабря отмечается православный праздник — день пророка Аввакума, восьмого из 12 малых библейских пророков. По-другому праздник называют день Аввакум, Абакум, Аввакумов день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 15 декабря

В день Аввакума принято молится о спокойном сне, избавлении от бессонницы и изгнании нечистой силы. Полагалось отгонять от маленьких детей ночниц — крикливых злых духов женского пола, которые нарушали сон малышей.

Чтобы избавить ребенка от недуга, рано утром ему читали специальный заговор. Некоторые обряды проводились ночью.

Днем дети и взрослые катались на санях. Молодые девушки гадали. Приглашали юношей к себе в сани. Считалось, что образовавшаяся пара вскоре поженится.

Также было принято гадать, какой будет зима.

В остальном день был обычным. Женщины занимались домом. Мужчины кололи дрова.

В день Аввакума нельзя посещать развлекательные заведения, пить алкоголь, отправляться в дальнюю поездку, поднимать что-то с дороги и сплетничать.

Народные приметы 15 декабря