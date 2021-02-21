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Жизнь

Что нельзя делать на день Захара. Народные приметы 21 февраля

21 февраля отмечается народно-христианский праздник — день Захар Серповидец. Другие названия даты: «Серповидец», «Именины серпа», «Захарий». Народные традиции и приметы — в материале altapress.ru.

Зима.
Зима.
altapress.ru

Народные традиции 21 февраля

В день Захара Серповидца бабы-жницы молились Захарию о хорошем урожае. В день его памяти серпы доставали из чуланов, осматривали, чистили, точили и окропляли крещенской водой. В связи с этим говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти»; «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа». Считалось, что Захарий Серповидец увидит старания людей и поможет им — вдохнет в серпы спорую силу.

На Захария, по народному поверью, был особенно остр и лунный серп. Люди подмечали: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте. Чтобы урожай уродился качественный и высокий в ночь на Захария серп выносили на улицу и показывали месяцу, чтобы он вдохнул силу.

Тот же инструмент считали лучшей защитой от нечистой силы — хозяева оставляли его в косяке двери, чтобы бесы не пришли в дом. Вечером устраивали шумные гулянья с застольем, праздновали свадьбы.

В день Захара девушкам запрещается смотреть в зеркало. Можно проглядеть красоту. Нельзя подметать пол, чтобы не вымести из дома благополучие и здоровье. Чтобы избежать ран, желательно не брать в руки острые предметы. Не стоит завидовать, иначе можно сглазить человека, а сглаз со временем вернётся назад.

С серпом нельзя проходить на борт самолета даже в том случае, если вы летите на слет хлеборобов.
С серпом нельзя проходить на борт самолета даже в том случае, если вы летите на слет хлеборобов.
открытые источники

Народные приметы 21 февраля

  • Если в день Захара Серповидца гремит гром, то лето и весна будут ветреными.
  • Ударивший 21 февраля мороз пророчил теплую весну и жаркое лето.
  • Если дым из трубы стелется вниз, выпадет снег.
  • Считалось, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым будет март.
  • Деревья в инее 21 февраля — значит, в этом году будет много меда.
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