Что нельзя делать на Первые осенины. Приметы и традиции на 14 сентября

14 сентября в народе праздновали Семин день, или, как его еще называли, Первые осенины. Христиане чтили память святого Симеона, который прожил насыщенную 100-летнюю жизнь. Также он создал традицию столпничества. Altapress.ru рассказывает о традициях, запретах и приметах 14 сентября.

Традиции на Семин день

На Руси считали, что 14 сентября год обновляется. Ведь весь урожай собран и работы на полях закончены, а значит, наступает новый цикл жизни.

Считалось, что до Первых осенин нужно обязательно закончить все дела. Иначе любые начинания будут обречены на неудачи. Заготавливали запасы на зиму, пряли из собранного льна вещи и одежду.

Также в этот день наступало Бабье лето. Хотя точнее об этом говорила погода. Если было ясно, то она ожидалась теплой. Затяжную осень ждали в том случае, когда видели, что луга опутаны паутиной.

Что нельзя делать 14 сентября

Нельзя выбрасывать остатки со стола. Можно бедность накликать.

Не следует в этот день мести пол — можно потерять уважение в коллективе.

Девушкам не стоит ходить в лес в одиночку — а то попадут в лапы к лешему.

Категорически запрещено в этот день жить по-старому — со старыми проблемами и старыми мыслями.

Приметы Первых осенин