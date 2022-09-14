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Жизнь

Что нельзя делать на Первые осенины. Приметы и традиции на 14 сентября

14 сентября в народе праздновали Семин день, или, как его еще называли, Первые осенины. Христиане чтили память святого Симеона, который прожил насыщенную 100-летнюю жизнь. Также он создал традицию столпничества. Altapress.ru рассказывает о традициях, запретах и приметах 14 сентября.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Традиции на Семин день

На Руси считали, что 14 сентября год обновляется. Ведь весь урожай собран и работы на полях закончены, а значит, наступает новый цикл жизни.

Считалось, что до Первых осенин нужно обязательно закончить все дела. Иначе любые начинания будут обречены на неудачи. Заготавливали запасы на зиму, пряли из собранного льна вещи и одежду.

Также в этот день наступало Бабье лето. Хотя точнее об этом говорила погода. Если было ясно, то она ожидалась теплой. Затяжную осень ждали в том случае, когда видели, что луга опутаны паутиной.

Что нельзя делать 14 сентября

  • Нельзя выбрасывать остатки со стола. Можно бедность накликать.
  • Не следует в этот день мести пол — можно потерять уважение в коллективе.
  • Девушкам не стоит ходить в лес в одиночку — а то попадут в лапы к лешему.
  • Категорически запрещено в этот день жить по-старому — со старыми проблемами и старыми мыслями.

Приметы Первых осенин

  • Южный ветер — зима будет тёплая, с дождями и частыми потеплениями.
  • Мухи очень приставучие и кусаются — погода испортится, к дождю.
  • Утро сегодня пасмурное или с моросящим дождём — вся осень такая будет.
  • Утки и скворцы до сих пор в южные края не улетели — к сухой осени.
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