Что нельзя делать на Первые осенины. Приметы и традиции на 14 сентября

Традиции на Семин день
На Руси считали, что 14 сентября год обновляется. Ведь весь урожай собран и работы на полях закончены, а значит, наступает новый цикл жизни.
Считалось, что до Первых осенин нужно обязательно закончить все дела. Иначе любые начинания будут обречены на неудачи. Заготавливали запасы на зиму, пряли из собранного льна вещи и одежду.
Также в этот день наступало Бабье лето. Хотя точнее об этом говорила погода. Если было ясно, то она ожидалась теплой. Затяжную осень ждали в том случае, когда видели, что луга опутаны паутиной.
Что нельзя делать 14 сентября
- Нельзя выбрасывать остатки со стола. Можно бедность накликать.
- Не следует в этот день мести пол — можно потерять уважение в коллективе.
- Девушкам не стоит ходить в лес в одиночку — а то попадут в лапы к лешему.
- Категорически запрещено в этот день жить по-старому — со старыми проблемами и старыми мыслями.
Приметы Первых осенин
- Южный ветер — зима будет тёплая, с дождями и частыми потеплениями.
- Мухи очень приставучие и кусаются — погода испортится, к дождю.
- Утро сегодня пасмурное или с моросящим дождём — вся осень такая будет.
- Утки и скворцы до сих пор в южные края не улетели — к сухой осени.