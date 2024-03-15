Что нельзя делать на Ветроноса. Приметы и традиции 15 марта

15 марта — народный праздник Федот Ветронос и церковное празднование Державной иконы Божией Матери. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в день Ветроноса

В этот день продолжают заниматься посевами и рассадой. Особое внимание огородникам стоит обратить на помидоры, перец, лук, баклажаны и сельдерей.

Чтобы наладить быт и благополучие в доме, стоит, не торгуясь (или даже переплатив), купить герань с красными цветами.

Растение нужно поставить на подоконник, лучше с восточной стороны. Такой цветок считают подарком для домового, который будет ухаживать за хозяйством, помогать домочадцам, сохранит хорошую атмосферу и уют в жилище.

А вот другие цветы, кроме герани, покупать 15 марта нельзя- не приживутся и будут создавать неблагоприятную атмосферу.

На Федота Ветроноса также нужно приготовить кашу с медом — для крепкого здоровья.

Мед. АО «Россельхозбанк»

Что запрещено делать 15 марта

Не стоит быть долгое время на ветру - может «надуть» болезнь.

Нельзя поднимать на улице деньги - к разорению. Если все же подняли деньги, их не стоит тратить, а отдать бедным и нуждающимся.

Беременным нельзя обнимать чужих детей — ребенок родится беспокойный.

Нельзя штопать носки и пришивать пуговицы — в первом случае можно зашить хорошую дорогу, а во втором — пришить к себе проблемы и неурядицы.

Не рекомендуется заниматься любым шитьем, вязанием и другими рукоделием.

Нельзя покупать одежду — быстро придет в негодность.

Магазин, одежда, вешалки. pixabay.com/

Народные приметы на Ветроноса

Теплый ветер — лето окажется теплым.

Холодный ветер — лето будет холодным.

Вместе с ветром пришел дождь — лето предстоит дождливым.

Ветер или метель — травы долго не будет.

Длинные сосульки — к затяжной весне.

Какая в этот день погода, таким будет и июль.

Снег — ненастье затянется.

Дождь — к мокрому лету.

Птицы разыгрались — к ветреной погоде.

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