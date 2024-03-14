Не стройте планы на Авдотью Плющиху. Приметы и традиции 14 марта

Традиции в день Плющихи
По старому стилю сегодня было 1 марта, то есть начало весны. В этот день молятся о здоровье и семейном счастье.
Можно покупать одежду и обувь — покупки окажутся удачными, вещи будут носиться долго.
Раньше, чтобы закрыть дорогу в дом нечистой силе, нужно было помыть порог у входной двери, при этом в воду добавив несколько капель святой воды.
Хозяйки приступали к выпечке в форме птиц, ласточек и жаворонков. Угощения раздавали детям, которые привязывали их за ниточки и подбрасывали в небо.
Считали, что такой ритуал призывает птиц вернуться из южных стран и привести с собой весну.
Для этой же цели девушки исполняли специальные песни, которые назывались веснянками или закличками весны.
Стоит посадить в этот день рассаду — данная культура будет крепкой и урожайной. Особенно день благоприятен для посадки капустной рассады, причем делали это до восхода солнца.
Что запрещено делать 14 марта
- Нельзя строить планы — все задуманное не осуществится, постоянно будет что-то мешать. Лучше даже не думать ни о чем важном.
- Нельзя делать крупные покупки (квартира, машина, бытовая техника, электроника) — не прослужит долго.
- Нельзя отказывать в помощи, в милостыне. По старинным поверьям, на жадного человека, который не стал помогать просящему, перейдут грехи умерших родственников.
- Если вы сделали добрый поступок, нельзя им хвастаться — типун выскочит на языке.
- Не рекомендуется выходить из дома после захода солнца — к неприятностям. А если все-таки придется выйти, то с амулетом.
- Нельзя убирать изморозь и морозные узоры со стекол окна — нечисть будет заглядывать внутрь жилища.
- Нельзя обижать ласточек, ловить, ругать их, разрушать ласточкины гнезда — к большому несчастью.
Народные приметы на Плющиху
- Теплый ветер дует — к мокрому лету.
- Хорошая и солнечная погода — таким окажется и лето.
- Снег пошел — к урожайному году.
- Грачи прилетели — снег растает уже скоро, но лето предстоит дождливое.
- Метель — год холодным будет.
- Холодный день — к поздней весне.
- Капель — к жаркому лету.
- Ветки у можжевельника выпрямились — к хорошей, сухой и теплой погоде.
- Вороны раскричались — к потеплению.
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