Не стройте планы на Авдотью Плющиху. Приметы и традиции 14 марта

14 марта — народный праздник Авдотья Плющиха, Весновка или Евдокия Свистунья и церковный день памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской.

Традиции в день Плющихи

По старому стилю сегодня было 1 марта, то есть начало весны. В этот день молятся о здоровье и семейном счастье.

Можно покупать одежду и обувь — покупки окажутся удачными, вещи будут носиться долго.

Раньше, чтобы закрыть дорогу в дом нечистой силе, нужно было помыть порог у входной двери, при этом в воду добавив несколько капель святой воды.

Хозяйки приступали к выпечке в форме птиц, ласточек и жаворонков. Угощения раздавали детям, которые привязывали их за ниточки и подбрасывали в небо.

Считали, что такой ритуал призывает птиц вернуться из южных стран и привести с собой весну.

Для этой же цели девушки исполняли специальные песни, которые назывались веснянками или закличками весны.

Стоит посадить в этот день рассаду — данная культура будет крепкой и урожайной. Особенно день благоприятен для посадки капустной рассады, причем делали это до восхода солнца.

Капель. Весна. unsplash.com

Что запрещено делать 14 марта

Нельзя строить планы — все задуманное не осуществится, постоянно будет что-то мешать. Лучше даже не думать ни о чем важном.

Нельзя делать крупные покупки (квартира, машина, бытовая техника, электроника) — не прослужит долго.

Нельзя отказывать в помощи, в милостыне. По старинным поверьям, на жадного человека, который не стал помогать просящему, перейдут грехи умерших родственников.

Если вы сделали добрый поступок, нельзя им хвастаться — типун выскочит на языке.

Не рекомендуется выходить из дома после захода солнца — к неприятностям. А если все-таки придется выйти, то с амулетом.

Нельзя убирать изморозь и морозные узоры со стекол окна — нечисть будет заглядывать внутрь жилища.

Нельзя обижать ласточек, ловить, ругать их, разрушать ласточкины гнезда — к большому несчастью.

Зима. Капель. unsplash.com

Народные приметы на Плющиху

Теплый ветер дует — к мокрому лету.

Хорошая и солнечная погода — таким окажется и лето.

Снег пошел — к урожайному году.

Грачи прилетели — снег растает уже скоро, но лето предстоит дождливое.

Метель — год холодным будет.

Холодный день — к поздней весне.

Капель — к жаркому лету.

Ветки у можжевельника выпрямились — к хорошей, сухой и теплой погоде.

Вороны раскричались — к потеплению.

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