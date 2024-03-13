13 марта
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Жизнь

Лакомка. Как принято проводить третий день Масленицы

С понедельника по среду длится Узкая Масленица. Как называется ее заключительный день и что стоит делать расскажет altapress.ru.

Тыквенные блины.
Тыквенные блины.
unsplash.com

Как называется масленичная среда

Завершающий день Узкой Масленицы называется «Лакомка» или «Скоромная среда». Название ей дали из-за того, что именно в среду начинается пора масленичных пиршеств и застолий. Но в Лакомку принято кормить не только блинами. На ярмарках и других гуляниях можно было отведать такие блюда как: сбитни, медовые пряники, орехи и др.

Второе название Скоромная среда пошло тоже из-за застолий, так как именно в среду люди, держащие пост могли позволить себе поесть мясные и молочные продукты.

Блины.
Блины.
unsplash.com

Как проводится Лакомка

По традиции теща должна пригласить зятя на блины и хорошенько его угостить. Чем больше мужчина съест, тем счастливее, богаче и дольше будет жить с женой. Учитывается не только зять, но и его семья и друзья, их нужно тоже покормить. В этот день теща была особенно ласкова к зятю, ведь считалось, что чем добрее теща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.

В том числе в Лакомку просят домового вернуть все потерянные вещи. И многие затем признаются, что пропажа действительно находится.

Блины.
Блины.
freepik.com/KamranAydinov

Какие традиции соблюдались в Лакомку

  • чем больше съел зять в гостях у тещи в масленичную среду, тем дольше и счастливее проживет с женой;

  • чем добрее теща к зятю, тем лучше ее дочери будет в семье мужа.

Если мать девушки еще не знакома с ее избранником, считалось, что «скоромная среда» — лучший день для смотрин.

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