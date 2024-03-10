В какой день Масленицы начнутся гуляния и когда сжигать чучело

Масленица начнется 11 марта и закончится 17. Всю неделю нужно печь блины, угощать родственников, веселиться. Но в один из дней нельзя есть первый блин, а в другой нужно обязательно пригласить в гости тещу. Как правильно отмечать Масленицу — в материале altapress.ru.

Дни Масленичной недели – названия и значения

Понедельник «Встреча». Печь блины начинали с самого утра. При этом первый блин не съедали, а отдавали неимущим для поминовения усопших. В городах именно в понедельник ставили деревянные качели и балаганы для будущих гуляний. Из соломы и старых вещей делали чучело Масленицы. Всю неделю его возили по улицам.

Вторник «Заигрыши». В этот день молодые люди подыскивали себе невесту, а девушки засматривались на будущих женихов. Кому смотрины были неинтересны, звали в гости друзей и родственников и накрывали обильный стол.

Среда «Лакомка». В этот день теща приглашала в гости зятя и остальных родственников на блины. Считалось, что чем добрее теща, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.

Шоколадные блины. unsplash.com

Четверг «Разгуляй». В этот день домашними делами уже не занимались. Народ шел на площади и веселился как следует.

Пятница «Тещины вечерки». Теперь зять должен был принять у себя в гостях тещу. Хозяин дома демонстрировал гостеприимство и услужливость, чтобы семейная жизнь ладилась.

Тыквенные блины. unsplash.com

Суббота «Золовкины посиделки». В этот день молодые невестки приглашали к себе в гости золовок и других родственников мужа. Если золовка не была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже обручены, то невестка звала свою замужнюю родню. Доброй приметой считалось сделать гостям какие-нибудь подарки.

Воскресенье «Проводы» (Прощеное воскресенье). Именно в этот день и сжигают чучело Масленицы. Кроме того, люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год обиды и неприятности. В ответ на просьбу произносят: «Бог простит, и я прощаю». Затем следовал троекратный поцелуй в знак примирения.

В этот день доедали всю праздничную еду перед Великим постом. Выкидывать остатки было дурной приметой, тогда их отдавали нуждающимся или сжигали.

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