Блинное поле. Пять нестандартных рецептов для масленичной недели

Сырные блины
Ингредиенты:
- Сыр твердый — 30 г;
- Сметана — 200 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Кипяток — 200 мл;
- Соль — 0,5 ч. л.;
- Сода — 0,5 ч. л.;
- Сахар — 0,5 ст. л.;
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Сливочное масло — для смазывания блинов;
- Зелень — 100 г.
Блины.
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Приготовление:
- В чаше перемешать яйца, сахар, соль и сметану. Затем добавить туда сыр, растительное масло, муку, перемешанную с содой и зелень.
- В смесь добавить кипяток и перемешать.
- Дать тесту «отдохнуть» 15 минут, затем жарить блины на раскаленной сковороде, смазанной маслом.
- Готовое блюдо смазать сливочным маслом.
Шоколадные блины
Ингредиенты:
- Молоко — 350 мл;
- Яйца — 2 шт.;
- Рисовая мука — 35 г;
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- Какао — 1 ст. л.;
- Сахар — по вкусу;
- Масло подсолнечное — 1 ст. л.
Шоколадные блины.
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Приготовление:
- Молоко смешать с яйцами, мукой, разрыхлителем, какао и сахаром. Все взбить блендером до однородной массы.
- Дать отдохнуть тесту 15 минут, затем жарить блины на раскаленной сковороде, смазанной маслом.
- Готовое блюдо смазать сливочным маслом.
Грибные блины
Ингредиенты:
- Молоко — 800 мл;
- Мука — 400 г;
- Яйца — 4 шт.;
- Грибы — 400 г;
- Сливочное масло — 50 г;
- Зеленый лук — 1 пуч.;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
- Сахар — 1 ч. л.;
- Соль — 1 ч. л.;
- Подсолнечное масло — 1 ст. л.
Грибные блины.
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Приготовление:
- Смешать в миске муку, соль, сахар, разрыхлитель, яйца, масло и молоко.
- На сковороде растопить сливочное масло и обжарить грибы с луком.
- На сковороду выкладывать небольшими порциями грибы и заливать их блинным тестом. Блины жарить до готовности.
Тыквенные блины
- Тыква — 400 г;
- Сахар — 2 ст. л.;
- Вода питьевая — 50 мл;
- Молоко — 250 мл;
- Яйцо куриное — 3 шт.;
- Соль — 0,5 ч. л.;
- Мука пшеничная — 120 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
- Масло растительное — 1,5 ст. л.;
- Сливочное масло — для смазывания.
Тыквенные блины.
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Приготовление
- Тыкву нарезать небольшими кусочками и запекать в духовке 30−40 минут при температуре 180 градусов. После этого измельчить ее блендером.
- Муку смешать с яйцами, солью, сахаром, разрыхлителем, молоком и тыквой. Все перемешать миксером.
- Выпекать блины на сковороде, смазанной растительным маслом. Готовое блюдо смазать сливочным маслом.
Блины на пиве
Ингредиенты:
- Яйца — 1 шт.;
- Соль — 0,5 ч. л.;
- Сахар — 1 ст. л.;
- Пиво — 200 мл;
- Мука — 100 г;
- Растительное масло — 2 ст. л.
Блины.
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Приготовление:
- Яйца смешать с солью и сахаром, после чего добавить пиво.
- Постепенно добавлять муку и замешивать тесто без комков. После добавить масло.
- Выпекать блины на сковороде, смазанной растительным маслом.
- Готовое блюдо смазать сливочным маслом.