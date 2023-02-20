20 февраля
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Жизнь

Блинное поле. Пять нестандартных рецептов для масленичной недели

20 февраля началась Масленица — время лакомства в дырочку. Altapress.ru собрал несколько неклассических рецептов блинов, которыми можно побаловать себя и близких.

Блины.
Блины.
Светлана Казина

Сырные блины

Ингредиенты:

  • Сыр твердый — 30 г;
  • Сметана — 200 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Кипяток — 200 мл;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Сода — 0,5 ч. л.;
  • Сахар — 0,5 ст. л.;
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — для смазывания блинов;
  • Зелень — 100 г.
Блины.
Блины.
freepik.com/KamranAydinov

Приготовление:

  1. В чаше перемешать яйца, сахар, соль и сметану. Затем добавить туда сыр, растительное масло, муку, перемешанную с содой и зелень.
  2. В смесь добавить кипяток и перемешать.
  3. Дать тесту «отдохнуть» 15 минут, затем жарить блины на раскаленной сковороде, смазанной маслом.
  4. Готовое блюдо смазать сливочным маслом.

Шоколадные блины

Ингредиенты:

  • Молоко — 350 мл;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Рисовая мука — 35 г;
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • Какао — 1 ст. л.;
  • Сахар — по вкусу;
  • Масло подсолнечное — 1 ст. л.
Шоколадные блины.
Шоколадные блины.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Молоко смешать с яйцами, мукой, разрыхлителем, какао и сахаром. Все взбить блендером до однородной массы.
  2. Дать отдохнуть тесту 15 минут, затем жарить блины на раскаленной сковороде, смазанной маслом.
  3. Готовое блюдо смазать сливочным маслом.

Грибные блины

Ингредиенты:

  • Молоко — 800 мл;
  • Мука — 400 г;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Грибы — 400 г;
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Зеленый лук — 1 пуч.;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • Сахар — 1 ч. л.;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Подсолнечное масло — 1 ст. л.
Грибные блины.
Грибные блины.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Смешать в миске муку, соль, сахар, разрыхлитель, яйца, масло и молоко.
  2. На сковороде растопить сливочное масло и обжарить грибы с луком.
  3. На сковороду выкладывать небольшими порциями грибы и заливать их блинным тестом. Блины жарить до готовности.

Тыквенные блины

  • Тыква — 400 г;
  • Сахар — 2 ст. л.;
  • Вода питьевая — 50 мл;
  • Молоко — 250 мл;
  • Яйцо куриное — 3 шт.;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Мука пшеничная — 120 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • Масло растительное — 1,5 ст. л.;
  • Сливочное масло — для смазывания.
Тыквенные блины.
Тыквенные блины.
unsplash.com

Приготовление

  1. Тыкву нарезать небольшими кусочками и запекать в духовке 30−40 минут при температуре 180 градусов. После этого измельчить ее блендером.
  2. Муку смешать с яйцами, солью, сахаром, разрыхлителем, молоком и тыквой. Все перемешать миксером.
  3. Выпекать блины на сковороде, смазанной растительным маслом. Готовое блюдо смазать сливочным маслом.

Блины на пиве

Ингредиенты:

  • Яйца — 1 шт.;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Пиво — 200 мл;
  • Мука — 100 г;
  • Растительное масло — 2 ст. л.
Блины.
Блины.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Яйца смешать с солью и сахаром, после чего добавить пиво.
  2. Постепенно добавлять муку и замешивать тесто без комков. После добавить масло.
  3. Выпекать блины на сковороде, смазанной растительным маслом.
  4. Готовое блюдо смазать сливочным маслом.
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