Что не стоит делать в Масленицу, рассказывает священник

Масленица, сырная или мясопустная неделя проходит в этом году с 20 по 26 февраля. Председатель учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов дал советы, как лучше справить праздник, сообщают РИА Новости.

Масленица — это уже «полупост», говорит Козлов. В эту неделю в среду и пятницу совершают богослужения, во всем похожие на службы Великого поста.

Верующим рекомендуется воздержаться от мяса. Можно есть рыбу, яйца, молочные и другие непостные продукты.

Церковь не предписывает воздержание от алкоголя на Масленицу, однако, по словам протоиерея, не рекомендует и чрезмерность в «винопитии». Умеренность хороша как в посте, так и в предшествующие ему периоды.

Священник считает, что было бы абсурдно превращать Масленицу в пост и отказаться от радостей, которые дает церковный устав.

«С другой стороны, ложной является идея, что на Масленицу нужно съесть столько блинов и других продуктов, чтобы во время поста на них смотреть было невозможно — так можно и здоровья лишиться. То есть порадоваться — порадуемся, но с мыслью о наступающем Великом посте», — добавил Козлов.

Он также посоветовал использовать время масленичных гуляний, чтобы подумать о целях на Великий пост, который пройдет в этом году с 27 февраля по 15 апреля.

Чтобы он не прошел зря, протоиерей советует подумать, «как я буду поститься», «чего я с помощью Божие за время поста хотел бы достигнуть».

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