Заигрыш — второй день Масленицы. Как отметить и какие блины испечь

Традиции Заигрыша
Заигрыш — это начало массовых праздничных гуляний, активных игр и забав. Люди ходили друг к другу в гости, при этом хозяйки старались щедро угощать гостей. Считалось, что чем больше блинов будет на столе, тем благополучнее и радостнее будет год.
Что нельзя делать 12 марта
- Заниматься любыми финансовыми вопросами — настигнет неудача.
- Находиться в одиночестве — грусть может притянуть беду.
- Ссориться, скандалить и лгать.
При этом можно убираться дома и избавляться от ненужных вещей.
Приметы Заигрыша
Особое внимание во второй день Масленицы уделяли снам, наделяя их предсказательной силой. Плохие сны старались не рассказывать, чтобы они не сбылись. О хороших же умалчивали, надеясь на их исполнение.
Знакомства в этот день могут быть судьбоносными: симпатия между мужчиной и женщиной может привести к крепкому союзу.
Какие блины приготовить
Во время Масленицы по церковным канонам нельзя употреблять мясо.
При этом ограничения на молочную и жирную пищу нет.
В этот день можно побаловать себя и близких блинами со сметаной, творогом и йогуртом.
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