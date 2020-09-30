Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 сентября 0°C
Жизнь

Что нельзя делать 30 сентября: народные приметы в День Веры, Надежды и Любови

30 сентября отмечается народно-христианский праздник День Веры, Надежды и Любови. По-другому его называют Вселенские бабьи именины, Девичий праздник, Бабья выть и День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя делать в этот день.

Слезы. Горе
Слезы. Горе
СС0

Народные традиции 30 сентября

В этот день наши предки праздновали Вселенские бабьи именины, с которыми поздравляли всех женщин. Обычно гуляния затягивались на три дня, в это время прославляли материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь.

30 сентября все без исключения женщины должны были выплакаться ранним утром о себе, о женской доле, о родных и близких для облегчения души. Считалось, что так они избавляют себя и семью от всех горестей, бед и печалей.

Венчание, помолвку и свадьбу сегодня не проводят. Это считается плохой приметой.

Женщинам в этот день не рекомендуется заниматься домашними делами.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Народные приметы 30 сентября

  • Покров будет морозным, если журавли отправились в полет.
  • Зяблик летит — стужу несет.
  • После Веры, Надежды, Любви начинаются первые заморозки.
  • Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна.
  • На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют.
  • Если гнездо ежа построено в середине леса — зима будет лютой.
  • Если ранняя белка имеет голубую шубку, то весна будет ранней.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость