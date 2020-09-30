Что нельзя делать 30 сентября: народные приметы в День Веры, Надежды и Любови

30 сентября отмечается народно-христианский праздник День Веры, Надежды и Любови. По-другому его называют Вселенские бабьи именины, Девичий праздник, Бабья выть и День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя делать в этот день.

Народные традиции 30 сентября

В этот день наши предки праздновали Вселенские бабьи именины, с которыми поздравляли всех женщин. Обычно гуляния затягивались на три дня, в это время прославляли материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь.

30 сентября все без исключения женщины должны были выплакаться ранним утром о себе, о женской доле, о родных и близких для облегчения души. Считалось, что так они избавляют себя и семью от всех горестей, бед и печалей.

Венчание, помолвку и свадьбу сегодня не проводят. Это считается плохой приметой.

Женщинам в этот день не рекомендуется заниматься домашними делами.

Свадьба. unsplash.com

Народные приметы 30 сентября