Что нельзя делать 30 сентября: народные приметы в День Веры, Надежды и Любови

Народные традиции 30 сентября
В этот день наши предки праздновали Вселенские бабьи именины, с которыми поздравляли всех женщин. Обычно гуляния затягивались на три дня, в это время прославляли материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь.
30 сентября все без исключения женщины должны были выплакаться ранним утром о себе, о женской доле, о родных и близких для облегчения души. Считалось, что так они избавляют себя и семью от всех горестей, бед и печалей.
Венчание, помолвку и свадьбу сегодня не проводят. Это считается плохой приметой.
Женщинам в этот день не рекомендуется заниматься домашними делами.
Народные приметы 30 сентября
- Покров будет морозным, если журавли отправились в полет.
- Зяблик летит — стужу несет.
- После Веры, Надежды, Любви начинаются первые заморозки.
- Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна.
- На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют.
- Если гнездо ежа построено в середине леса — зима будет лютой.
- Если ранняя белка имеет голубую шубку, то весна будет ранней.