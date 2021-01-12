Что нельзя делать в Анисьин день. Народные приметы 12 января

12 января отмечается народно-христианский праздник — Анисьин день. Иначе дата называется «Анисья», «Анисья Зимняя», «Анисия Порезуха». Рассказываем, с какими приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 12 января

Анисью на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. Прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания. Считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая, то зима будет суровая. А если желудок оказался пустым — холода продлятся долго.

Поскольку Анисьин день — это разгар Святок, то традиции двух этих праздников смешались. Мужчины устраивали особую забаву — охоту на кабана. В случае удачи, вепря несли в деревню на рогатинах, демонстрируя всем жителям. После этого девицы приступали к приготовлению праздничных кушаний.

К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла»; «К Анисье холода пришли». Сны в этот день всегда вещие. Ложась спать, люди задавали вопрос, на который можно получить ответ.

12 января нельзя солить еду. Считается, что это притягивает болезни и несчастья. Также запрещается заниматься рукоделием. Еще не стоит принимать подарки от других людей. Они могут сглазить.

Санки. Зима. Михаил Хаустов

Народные приметы 12 января