Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 января -17°C
Жизнь

Что нельзя делать в Анисьин день. Народные приметы 12 января

12 января отмечается народно-христианский праздник — Анисьин день. Иначе дата называется «Анисья», «Анисья Зимняя», «Анисия Порезуха». Рассказываем, с какими приметами и традициями связан этот день.

Снег. Зима. Мороз.
Снег. Зима. Мороз.
Михаил Хаустов

Народные традиции 12 января

Анисью на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. Прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания. Считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая, то зима будет суровая. А если желудок оказался пустым — холода продлятся долго.

Поскольку Анисьин день — это разгар Святок, то традиции двух этих праздников смешались. Мужчины устраивали особую забаву — охоту на кабана. В случае удачи, вепря несли в деревню на рогатинах, демонстрируя всем жителям. После этого девицы приступали к приготовлению праздничных кушаний.

К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла»; «К Анисье холода пришли». Сны в этот день всегда вещие. Ложась спать, люди задавали вопрос, на который можно получить ответ.

12 января нельзя солить еду. Считается, что это притягивает болезни и несчастья. Также запрещается заниматься рукоделием. Еще не стоит принимать подарки от других людей. Они могут сглазить.

Санки. Зима.
Санки. Зима.
Михаил Хаустов

Народные приметы 12 января

  • Снег пошел — к пасмурному лету.
  • Южный ветер — к теплому лету и хорошему урожаю.
  • Западный ветер — в реках рыбы будет много.
  • Солнечный день сулит потепление. Скоро с юга прилетят перелётные птицы.
  • Звезд на небе не видно — к перемене погоды.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость