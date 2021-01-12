Что нельзя делать в Анисьин день. Народные приметы 12 января

Народные традиции 12 января
Анисью на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. Прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания. Считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая, то зима будет суровая. А если желудок оказался пустым — холода продлятся долго.
Поскольку Анисьин день — это разгар Святок, то традиции двух этих праздников смешались. Мужчины устраивали особую забаву — охоту на кабана. В случае удачи, вепря несли в деревню на рогатинах, демонстрируя всем жителям. После этого девицы приступали к приготовлению праздничных кушаний.
К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла»; «К Анисье холода пришли». Сны в этот день всегда вещие. Ложась спать, люди задавали вопрос, на который можно получить ответ.
12 января нельзя солить еду. Считается, что это притягивает болезни и несчастья. Также запрещается заниматься рукоделием. Еще не стоит принимать подарки от других людей. Они могут сглазить.
Народные приметы 12 января
- Снег пошел — к пасмурному лету.
- Южный ветер — к теплому лету и хорошему урожаю.
- Западный ветер — в реках рыбы будет много.
- Солнечный день сулит потепление. Скоро с юга прилетят перелётные птицы.
- Звезд на небе не видно — к перемене погоды.