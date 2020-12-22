Что нельзя делать в день Анны Зимней. Народные приметы 22 декабря

22 декабря отмечается народно-христианский праздник — день Анны Зимней. По-другому он называется «Анна», «Анна Темная». Рассказываем, с какими приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 22 декабря

На Руси считали, что с этого дня окончательно устанавливается зима. Говорили, что сегодняшняя ночь самая длинная, а день самый короткий. Погода зачастую стояла холодная. В народе верили, что в этот день между собой борются свет и тьма.

Люди молились красному солнцу и просили, чтобы быстрее зима закончилась и наступили теплые деньки. Верили, что в этот день солнце умирает и заново возрождается. Люди подражали ему: гасили пламя в домах, а потом заново его добывали.

Беременным женщинам в этот день было принято поститься. Нельзя было выполнять какую-либо работу, разжигать огонь, выходить из дома. В этот день без особой надобности из дома старались не выходить. Верили, что вечерами дикие звери собираются в стаи и нападают на людей.

Беременность. CC0

В этот день принято молиться о рождении детей, здоровье матери и ребенка при позднем материнстве, об излечении от бесплодия и о всякой семейной нужде. Советуют сходить на церковную службу.

Запрещается ругаться, сплетничать, ссориться с окружающими. Также считается, что в этот день нельзя выходить из дома одним вечером или ночью. Нельзя шить, вязать, вышивать и вообще брать иглу или нить в руки.

Народные приметы 22 декабря