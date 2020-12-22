Что нельзя делать в день Анны Зимней. Народные приметы 22 декабря

Народные традиции 22 декабря
На Руси считали, что с этого дня окончательно устанавливается зима. Говорили, что сегодняшняя ночь самая длинная, а день самый короткий. Погода зачастую стояла холодная. В народе верили, что в этот день между собой борются свет и тьма.
Люди молились красному солнцу и просили, чтобы быстрее зима закончилась и наступили теплые деньки. Верили, что в этот день солнце умирает и заново возрождается. Люди подражали ему: гасили пламя в домах, а потом заново его добывали.
Беременным женщинам в этот день было принято поститься. Нельзя было выполнять какую-либо работу, разжигать огонь, выходить из дома. В этот день без особой надобности из дома старались не выходить. Верили, что вечерами дикие звери собираются в стаи и нападают на людей.
В этот день принято молиться о рождении детей, здоровье матери и ребенка при позднем материнстве, об излечении от бесплодия и о всякой семейной нужде. Советуют сходить на церковную службу.
Запрещается ругаться, сплетничать, ссориться с окружающими. Также считается, что в этот день нельзя выходить из дома одним вечером или ночью. Нельзя шить, вязать, вышивать и вообще брать иглу или нить в руки.
Народные приметы 22 декабря
- Если снег выпал вплотную к изгороди, то лето неурожайным будет.
- Если есть промежуток, то ожидается хороший урожай.
- Много инея на деревьях или снежные бугры образовались — будет год урожайным.
- Если день светлый, то 31 декабря будет морозным и солнечным; если хмуро и иней на деревьях появился, то последний день года будет пасмурным и теплым.