Как уберечь деньги в день Никона. Народные приметы 5 апреля

Народные традиции 5 апреля
На Руси это был день тщательной уборки. Как в доме, так и в саду. По этому поводу говорили: «Дом не велик, а присесть не велит»; «Домашних дел не переделаешь»; «Дом хозяином велик». Рачительные хозяева белили печи, вытряхивали постели, меняли солому в матрацах, выносили мусор.
Также мыли лавки, полы и столы в доме. Для этого часто использовали настой сушеной мяты.
Мяту использовали и при заваривании чая, и при приготовлении кваса, и при выпечке пряников. Во многих деревнях мяту считали залогом хорошего сна, вешали её пучки в горницах.
В Никонов день принято радовать усопших. Считается, что 5 апреля души умерших прилетают на землю и находятся рядом с живыми, сопровождая их за вечерней трапезой.
Чтобы угодить ушедшим родственникам, нужно есть, пить и веселиться, говорить друг другу приятные вещи и ни в коем случае не ссориться.
5 апреля нельзя спать на чужой подушке — можно притянуть к себе негативные мысли ее хозяина. Следует спрятать деньги. Их нельзя держать на виду. Это приведёт к большим тратам.
В этот день не стоит заниматься крупами. Если начать их перебирать, скоро наступят финансовые проблемы.
Народные приметы 5 апреля
- Зяблик, гуляющий по подоконнику, — к радостному известию.
- Если в этот день птица только приснилась, то быть неприятностям.
- Синие облака — к тёплому дождю.
- Ясное звёздное небо сулит заморозки.
- Если солнце вышло только в полдень, то ждать жаркого лета.