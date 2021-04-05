Как уберечь деньги в день Никона. Народные приметы 5 апреля

5 апреля отмечено в народном календаре днем Никона. Еще одно название — «Никон». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 5 апреля

На Руси это был день тщательной уборки. Как в доме, так и в саду. По этому поводу говорили: «Дом не велик, а присесть не велит»; «Домашних дел не переделаешь»; «Дом хозяином велик». Рачительные хозяева белили печи, вытряхивали постели, меняли солому в матрацах, выносили мусор.

Также мыли лавки, полы и столы в доме. Для этого часто использовали настой сушеной мяты.

Мяту использовали и при заваривании чая, и при приготовлении кваса, и при выпечке пряников. Во многих деревнях мяту считали залогом хорошего сна, вешали её пучки в горницах.

В Никонов день принято радовать усопших. Считается, что 5 апреля души умерших прилетают на землю и находятся рядом с живыми, сопровождая их за вечерней трапезой.

Чтобы угодить ушедшим родственникам, нужно есть, пить и веселиться, говорить друг другу приятные вещи и ни в коем случае не ссориться.

Деньги , рубли. CC0

5 апреля нельзя спать на чужой подушке — можно притянуть к себе негативные мысли ее хозяина. Следует спрятать деньги. Их нельзя держать на виду. Это приведёт к большим тратам.

В этот день не стоит заниматься крупами. Если начать их перебирать, скоро наступят финансовые проблемы.

Народные приметы 5 апреля