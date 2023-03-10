Традиции в день Предтечи
Святому Тарасию молятся от болезней, несправедливости, нищеты и бедности, для защиты сирот.
Хороший день для высаживания рассады капусты и помидоров — будет богатый урожай.
Если укладываются на дневной сон ребенок, человек в возрасте или болеющий, к их кровати стоит прикрепить цветок чертополоха или образок.
Ребенка днем должна укладывать не мама, а другой член семьи, желательно мужского пола. Если это сделает мама, то ребенок может стать капризным и плаксивым.
Считается плохим предзнаменованием, если входная дверь слетела с петель — к пожару или серьезной болезни одного из членов семьи.
От нападения лихорадки помогает сброшенная змеиная шкурка (змеиный выползок) — шкурка, которую змея сбрасывает во время линьки. В старину она была оберегом. Ее носили при себе как раз для защиты от болезней, лихорадок, злых духов.
Что запрещено делать 9 марта
- Нельзя отказывать в помощи и подаянии.
- Нельзя одеваться не по погоде, относиться легкомысленно к своему здоровью — может захватить лихорадка.
- Нельзя спать до захода солнца. Лихорадка может специально навлекать на человека сон.
- Нельзя смотреть в свой дом с улицы через окно — к болезни.
- Нельзя ходить и ездить по льду на водоемах — будет ломить кости.
- Нельзя думать о плохом, задумывать недоброе — притянуть к себе злых духов, которые обязательно начнут вредить человеку в разных делах.
- Нельзя стричься — судьбу укоротить.
- Нельзя из дома выбрасывать старые вещи, одалживать кому-либо свои вещи — удачу и семейное благополучие выбросить или отдать.
- Нельзя отдавать детские вещи своего ребёнка, который из них вырос, детям из других семей — можно отдать здоровье ребёнка. Лучше подождать следующего дня.
Народные приметы в Иванов
- Снег падает — неделя перед Пасхой будет холодной и с дождями.
- Встретить белого зайца — холода затянутся.
- В ненастную погоду звери часто чихают — погода переменится к лучшему.
- Если прилетели первые грачи — снег сойдет через месяц.
- Вороны и другие птицы купаются в снегу или лужах — установится тепло.
- Дождь и активно тает снег — к скорому половодью.
- Подумать о плохом — привлечь к себе нечисть.
- Помочь другим деньгами, вещами, едой, делом — к удаче и ладу в семье.
- Гром — к похолоданию.
- Рога у месяца крутые — к морозам.