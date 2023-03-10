10 марта
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Жизнь

Что нельзя делать в день святого Тарасия — приметы и традиции 10 марта

10 марта — народный праздник Тарас Бессонный и церковный день памяти святителя Тарасия. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Лед.
Лед.
unsplash.com

Традиции в день Предтечи

Святому Тарасию молятся от болезней, несправедливости, нищеты и бедности, для защиты сирот.

Хороший день для высаживания рассады капусты и помидоров — будет богатый урожай.

Если укладываются на дневной сон ребенок, человек в возрасте или болеющий, к их кровати стоит прикрепить цветок чертополоха или образок.

Ребенка днем должна укладывать не мама, а другой член семьи, желательно мужского пола. Если это сделает мама, то ребенок может стать капризным и плаксивым.

Считается плохим предзнаменованием, если входная дверь слетела с петель — к пожару или серьезной болезни одного из членов семьи.

От нападения лихорадки помогает сброшенная змеиная шкурка (змеиный выползок) — шкурка, которую змея сбрасывает во время линьки. В старину она была оберегом. Ее носили при себе как раз для защиты от болезней, лихорадок, злых духов.

Рассада томатов
Рассада томатов
pixabay.com

Что запрещено делать 9 марта

  • Нельзя отказывать в помощи и подаянии.
  • Нельзя одеваться не по погоде, относиться легкомысленно к своему здоровью — может захватить лихорадка.
  • Нельзя спать до захода солнца. Лихорадка может специально навлекать на человека сон.
  • Нельзя смотреть в свой дом с улицы через окно — к болезни.
  • Нельзя ходить и ездить по льду на водоемах — будет ломить кости.
  • Нельзя думать о плохом, задумывать недоброе — притянуть к себе злых духов, которые обязательно начнут вредить человеку в разных делах.
  • Нельзя стричься — судьбу укоротить.
  • Нельзя из дома выбрасывать старые вещи, одалживать кому-либо свои вещи — удачу и семейное благополучие выбросить или отдать.
  • Нельзя отдавать детские вещи своего ребёнка, который из них вырос, детям из других семей — можно отдать здоровье ребёнка. Лучше подождать следующего дня.
Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Народные приметы в Иванов

  • Снег падает — неделя перед Пасхой будет холодной и с дождями.
  • Встретить белого зайца — холода затянутся.
  • В ненастную погоду звери часто чихают — погода переменится к лучшему.
  • Если прилетели первые грачи — снег сойдет через месяц.
  • Вороны и другие птицы купаются в снегу или лужах — установится тепло.
  • Дождь и активно тает снег — к скорому половодью.
  • Подумать о плохом — привлечь к себе нечисть.
  • Помочь другим деньгами, вещами, едой, делом — к удаче и ладу в семье.
  • Гром — к похолоданию.
  • Рога у месяца крутые — к морозам.

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