10 марта — народный праздник Тарас Бессонный и церковный день памяти святителя Тарасия. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в день Предтечи

Святому Тарасию молятся от болезней, несправедливости, нищеты и бедности, для защиты сирот.

Хороший день для высаживания рассады капусты и помидоров — будет богатый урожай.

Если укладываются на дневной сон ребенок, человек в возрасте или болеющий, к их кровати стоит прикрепить цветок чертополоха или образок.

Ребенка днем должна укладывать не мама, а другой член семьи, желательно мужского пола. Если это сделает мама, то ребенок может стать капризным и плаксивым.

Считается плохим предзнаменованием, если входная дверь слетела с петель — к пожару или серьезной болезни одного из членов семьи.

От нападения лихорадки помогает сброшенная змеиная шкурка (змеиный выползок) — шкурка, которую змея сбрасывает во время линьки. В старину она была оберегом. Ее носили при себе как раз для защиты от болезней, лихорадок, злых духов.

Рассада томатов pixabay.com

Что запрещено делать 9 марта

Нельзя отказывать в помощи и подаянии.

Нельзя одеваться не по погоде , относиться легкомысленно к своему здоровью — может захватить лихорадка.

относиться легкомысленно к своему здоровью — может захватить лихорадка. Нельзя спать до захода солнца. Лихорадка может специально навлекать на человека сон.

Нельзя смотреть в свой дом с улицы через окно — к болезни.

Нельзя ходить и ездить по льду на водоемах — будет ломить кости.

Нельзя думать о плохом , задумывать недоброе — притянуть к себе злых духов , которые обязательно начнут вредить человеку в разных делах.

задумывать недоброе — притянуть к себе злых духов которые обязательно начнут вредить человеку в разных делах. Нельзя стричься — судьбу укоротить.

Нельзя из дома выбрасывать старые вещи , одалживать кому-либо свои вещи — удачу и семейное благополучие выбросить или отдать.

одалживать кому-либо свои вещи — удачу и семейное благополучие выбросить или отдать. Нельзя отдавать детские вещи своего ребёнка , который из них вырос , детям из других семей — можно отдать здоровье ребёнка. Лучше подождать следующего дня.

Зима. Снег. СС0

Народные приметы в Иванов

Снег падает — неделя перед Пасхой будет холодной и с дождями.

Встретить белого зайца — холода затянутся.

В ненастную погоду звери часто чихают — погода переменится к лучшему.

Если прилетели первые грачи — снег сойдет через месяц.

Вороны и другие птицы купаются в снегу или лужах — установится тепло.

Дождь и активно тает снег — к скорому половодью.

Подумать о плохом — привлечь к себе нечисть.

Помочь другим деньгами , вещами , едой , делом — к удаче и ладу в семье.

вещами едой делом — к удаче и ладу в семье. Гром — к похолоданию.

Рога у месяца крутые — к морозам.

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